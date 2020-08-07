ЧП в поезде Ровно-Николаев: пьяный пассажир бросался на полицию с ножом

В поезде пьяный пассажир набросился на полицию с ножом (Коллаж РБК-Украина)

Пассажир разбил окно, а потом чуть не порезал полицию ножом в поезде

На украинской железной дороге произошло новое ЧП. В поезде Ровно-Киев-Николаев пьяный пассажир едва не порезал ножом полицию охраны и разбил окно.

Ночью во время патрулирования поезда №122 к полиции обратился проводник одного из вагонов. Он сообщил, что в тамбуре кто-то разбил окно. Сотрудники полиции обнаружили пассажира со свежими порезами на руках, также он был в состоянии алкогольного опьянения. Детали инцидента рассказали в пресс-службе полиции охраны.

Полицейские попытались опросить мужчину, но тот отреагировал агрессивно, достал нож и начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов. Дебошира удалось быстро нейтрализовать, на него надели наручники и высадили из поезда на ближайшей станции.

На станции "Имени Тараса Шевченко" 38-летнего пассажира передали следственно-оперативной группе Смоленского отдела полиции Черкасской области.

Сотрудники полиции действовали в рамках закона и напомнили, что распитие алкогольных напитков в запрещенных законов местах или появление в общественных местах попадает под действие стати 178 Кодекса Украины об административных нарушениях. За пьянство в поезде и нарушение правил проезда, пассажира имеют право высадить на ближайшей станции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пьяная компания устроила дебош в поезде Харьков-Ужгород, троих пассажиров высадили.

А также мы рассказывали о том, что в поезде Мариуполь-Киев неадекватный пассажир напал на женщину с ребенком, избил ее и пытался изнасиловать.