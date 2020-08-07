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НП в поїзді Рівне-Миколаїв: п'яний пасажир кидався на поліцію з ножем

П'ятниця 07 серпня 2020 08:51
НП в поїзді Рівне-Миколаїв: п'яний пасажир кидався на поліцію з ножем
У поїзді п'яний пасажир накинувся на поліцію з ножем (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Пасажир розбив вікно, а потім мало не порізав поліцію ножем в поїзді

На українській залізниці сталася нова НП. У поїзді Рівне-Київ-Миколаїв п'яний пасажир ледь не порізав ножем поліцію охорони та розбив вікно.

Вночі під час патрулювання поїзда №122 до поліції звернувся провідник одного з вагонів. Він повідомив, що в тамбурі хтось розбив вікно. Співробітники поліції виявили пасажира зі свіжими порізами на руках, також він був в стані алкогольного сп'яніння. Деталі інциденту розповіли в пресслужбі поліції охорони.

Поліцейські спробували опитати чоловіка, але той відреагував агресивно, дістав ніж і почав погрожувати співробітникам правоохоронних органів. Бешкетника вдалося швидко нейтралізувати, на нього наділи наручники й висадили з поїзда на найближчій станції.

На станції "Імені Тараса Шевченка" 38-річного пасажира передали слідчо-оперативній групі Смоленського відділу поліції Черкаської області.

Співробітники поліції діяли в рамках закону і нагадали, що розпивання алкогольних напоїв в заборонених законів місцях або поява в громадських місцях потрапляє під дію статі 178 Кодексу України про адміністративні порушення. За пияцтво в поїзді та порушення правил проїзду, пасажири мають право висадити на найближчій станції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що п'яна компанія влаштувала бешкет в поїзді Харків-Ужгород, трьох пасажирів висадили.

А також ми розповідали про те, що в потязі Маріуполь-Киів неадекватний пасажир напав на жінку з дитиною, побив її та намагався зґвалтувати.

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