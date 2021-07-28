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ЧП на подстанции в Ровно лишило света весь район: видео масштабного пожара

Автор: Владимир Костырин

В Ровно произошел пожар на трансформаторной подстанции, в результате чего без света осталась часть города и весь район. Пожарные уже ликвидировали возгорание, а специалисты занимаются ремонтом, рассказали в ГСЧС в Ровенской области.

Видео пожара 28 июля на подстанции 330-Ровно опубликовано на Facebook-странице "Суспільне: Рівне".

По словам исполняющей обязанности спикера Ровнооблэнерго Анны Хомич, по предварительной информации на объекте произошел взрыв или пожар юлиже к восьми часам вечера.

Она добавила, что максимум за два часа электроснабжение смогут восстановить.

Инцидент произошел на подстанции на улице Млиновской. Очевидцы сняли огромный столб дыма, поднимающийся в небо, на видео.

Видео: в Ровно произошел пожар на трансформаторной подстанции 28 июля

Пресс-секретарь Службы спасения Дмитрий Мельник рассказал, что ситуация находится под контролем, и в результате ЧП никто не пострадал.

Мэр города Александр Третьяк сообщил, что без света, кроме части Ровно (центральная часть), остался также весь бывший Ровенский район.

Как проинформировали спасатели, к тушению на отдельно стоящей подстанции привлекалось 30 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар на подстанции в Ровно 28 июля (фото: facebook.com/dsns.rivne)

Ранее сообщалось, что в Национальном заповеднике "Хортица" произошел пожар в лесах, который мог случиться из-за умышленного поджога.

Напомним также, что недавно в Харькове в жилом массиве из-под земли вырвался столб огня.

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РовноаварияГСЧСсветэлектричество