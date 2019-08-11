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ЧП в Николаеве: ребенок порвал голень из-за штырей на детской площадке (видео)

STYLERПроисшествия    11.08.2019 - 12:16
ЧП в Николаеве: ребенок порвал голень из-за штырей на детской площадке (видео)
В Николаеве ребенок порвал голень из-за штырей на детской площадке (фото: pixabay.com)

Девятилетний мальчик споткнулся о металлическую конструкцию и упал

В Николаеве 10 августа на детской площадке произошел неприятный инцидент: ребенок порвал голень из-за штырей, которые были замаскированы в песке. Об этом рассказал отец пострадавшего ребенка, информирует портал "Новости-N".

Происшествие случилось во дворе дома Электронная, 68 на детской площадке, когда мальчик споткнулся о металлическую конструкцию, которая была замаскирована под песком.

Отмечается, что девятилетний мальчик бегал со своими сверстниками, как вдруг споткнулся о непонятную металлическую конструкцию и упал. На место было вызвана скорая помощь. У мальчика диагностировали скальпированную обширную рваную рану левой голени. В хирургическом отделении ребенку сделали операцию.

Ребенок порвал голень из-за штырей в Николаеве 

Напомним, что под Тернополем разгорелся скандал из-за пьяных врачей. В Почаеве Тернопольской области врачи проявили грубую халатность во время оказания помощи пострадавшему в ДТП.

Мы писали, что под Тернополем ребенок "напоролся" на прутья. Мама пострадавшего Владимира – Вита, не видела как упал сын. В тот момент она была дома, в нескольких метрах от места происшествия, и прибежала, когда ребенка спасали специалисты.

А также сообщали, что в Одессе мужчина бросил из окна боевую гранату. 47-летний местный житель, находясь дома в нетрезвом состоянии, выбросил гранату РГД-5 из 9 этажа.

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