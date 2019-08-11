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НП у Миколаєві: дитина порвала гомілку штирем на дитячому майданчику (відео)

STYLERПодії    11.08.2019 - 12:16
НП у Миколаєві: дитина порвала гомілку штирем на дитячому майданчику (відео)
У Миколаєві дитина порвав гомілку за штирів на дитячому майданчику (фото: pixabay.com)

Дев'ятирічний хлопчик спіткнувся об металеву конструкцію та впав

У Миколаєві 10 серпня на дитячому майданчику стався неприємний інцидент: дитина порвала гомілку штирем, який був замаскований в піску. Про це розповів батько постраждалої дитини, інформує портал "Новини-N".

Пригода сталася у дворі будинку Електронна, 68 на дитячому майданчику, коли хлопчик спіткнувся об металеву конструкцію, яка була замаскована під піском.

Наголошується, що дев'ятирічний хлопчик бігав зі своїми однолітками, як раптом спіткнувся через металеву конструкцію і впав. На місце була викликана швидка допомога. У хлопчика діагностували скальповану велику рвану рану лівої гомілки. В хірургічному відділенні дитині зробили операцію.

Дитина порвала гомілку штирями в Миколаєві

Нагадаємо, що під Тернополем розгорівся скандал через п'яних лікарів. У Почаєві Тернопільської області лікарі виявили грубу недбалість під час надання допомоги потерпілому в ДТП.

Ми писали, що під Тернополем дитина "напоролася" на прути. Мама постраждалого Володимира – Віта, не бачила як впав син. У той момент вона була вдома, в декількох метрах від місця події, і прибігла, коли дитину рятували фахівці.

А також повідомляли, що в Одесі чоловік кинув з вікна бойову гранату. 47-річний місцевий житель, перебуваючи вдома у нетверезому стані, викинув гранату РГД-5 з 9 поверху.

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