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ЧП в метро Киева. На станции "Льва Толстого" распылили неизвестное вещество, люди задыхаются

ЧП в метро Киева (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

В метро Киева неизвестные разлили какое-то вещество, из-за чего пассажиры начали задыхаться. Это случилось в четверг, 4 августа, после обеда на станции "Льва Толстого".

О происшествии в социальных сетях сообщают очевидцы, а также Telegram-каналы.

Что случилось на "Льва Толстого"

Одной из первых об инциденте написала в Facebook киевлянка Яна Донік.

"На станции метро "Льва Толстого" разлили какой-то неизвестный газ, люди задыхаются", - сообщила она.

Женщина добавила, что информацию получила от своей сотрудницы, которая была на станции.

"Пожалуйста, воздержитесь от поездок на эту станцию", - попросила Яна.

"Недавно позвонил сын, зашел в метро пл. Льва Толстого и начал кашлять, вокруг люди шли, закрыв лицо, и тоже кашляли. При чем - все! Он вышел оттуда на улицу!" - рассказала жительница Киева Римма Филипенко.

Заметим, что одни юзеры пишут о том, что "кто-то разлил баллоны с неизвестным веществом", а другие говорят о "распылении газа".

Вместе с тем начали появляться и фото с места происшествия.

Скорее всего, кто-то из пассажиров распылил баллончик со слезоточивым газом. Поэтому паниковать не стоит.

Но официальных заявлений от работников столичной подземки пока нет.

Что делать, если кто-то распылил газ

Если вы или кто-то рядом пострадали от слезоточивого газа (или другого подобного вещества), нужно действовать так:

  • постарайтесь выйти на свежий воздух
  • не трите глаза руками
  • аккуратно промокните поврежденные участки (если газ попал на тело) сухими салфетками, используя на новый участок новую сухую салфетку
  • не размазывайте вещество по коже
  • промойте глаза физиологическим раствором (двигаясь от угла глаза возле переносицы по направлению к периферии века к виску), если газ попал в глаза.

Крайне важно делать все это чистыми руками.

Ранее тревел-блогер объяснил, к чему приведет остановка транспорта во время тревоги.

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