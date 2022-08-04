ЧП в метро Киева. На станции "Льва Толстого" распылили неизвестное вещество, люди задыхаются

В метро Киева неизвестные разлили какое-то вещество, из-за чего пассажиры начали задыхаться. Это случилось в четверг, 4 августа, после обеда на станции "Льва Толстого".
О происшествии в социальных сетях сообщают очевидцы, а также Telegram-каналы.
Одной из первых об инциденте написала в Facebook киевлянка Яна Донік.
"На станции метро "Льва Толстого" разлили какой-то неизвестный газ, люди задыхаются", - сообщила она.
Женщина добавила, что информацию получила от своей сотрудницы, которая была на станции.
"Пожалуйста, воздержитесь от поездок на эту станцию", - попросила Яна.
"Недавно позвонил сын, зашел в метро пл. Льва Толстого и начал кашлять, вокруг люди шли, закрыв лицо, и тоже кашляли. При чем - все! Он вышел оттуда на улицу!" - рассказала жительница Киева Римма Филипенко.
Заметим, что одни юзеры пишут о том, что "кто-то разлил баллоны с неизвестным веществом", а другие говорят о "распылении газа".
Вместе с тем начали появляться и фото с места происшествия.
Скорее всего, кто-то из пассажиров распылил баллончик со слезоточивым газом. Поэтому паниковать не стоит.
Но официальных заявлений от работников столичной подземки пока нет.
Если вы или кто-то рядом пострадали от слезоточивого газа (или другого подобного вещества), нужно действовать так:
Крайне важно делать все это чистыми руками.
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