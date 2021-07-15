ЧП в метро Киева: поезда остановились, на станциях давка (фото)

В четверг, 15 июля, в киевском метрополитене человек упал под поезд. Сотрудники объявили, что ЧП произошло на станции "Левобережная".
Об этом сообщает Киевский метрополитен в Facebook.
Инцидент произошел около 17:30. На месте работают соответствующие органы.
Сейчас поезда метро на "красной" ветке курсируют от станции "Крещатик" до станции "Академгородок".
"На перегоне "Дарница" – "Левобережный" человек попал под поезд. На месте работают специалисты", – говорится в сообщении.
О возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено.
Кроме того, из метро станции "Лесная" у входа в турникеты образовалась очередь.
Фото: в Киеве в метро мужчина упал под поезд (РБК-Украина)
В комментариях пользователи отреагировали на ситуацию.
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