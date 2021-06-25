ЧП в метро Киева: поезда остановились

В Киеве остановилась Синяя ветка метро. Предположительно, причиной остановки поездов стало падение человека на рельсы.

"Внимание! Движение поездов по синей линии Теремки-Олимпийская и Контрактовая площадь - Героев Днепра. Падение пассажира на колею на станции Майдан Независимости", - объяснили причину остановки транспорта в метрополитене.

В Киеве остановилось метро

В комментариях под сообщением пользователи сообщили, что вероятнее всего произошло самоубийство и человек сам прыгнул под поезд.

Сам прыгнул специально, когда поезд подходил.

Бедный машинист.

Все бедные. Это было ужасно такое видеть.

Уже 15 минут стоим.

Ну и зачем они совершают суицид в такое неудобное время, когда людям нужно на работу? Совсем совести нет.

Жесть, еще и жара такая.

Машиниста жаль. Не каждый потом сможет снова сесть за пульт управления.

Стоит отметить, что метрополитен уже возобновил свою работу и поезда снова начали курсировать.