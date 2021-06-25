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ЧП в метро Киева: поезда остановились

Автор: Анна Шиканова

В Киеве произошло ЧП в метрополитене. Рано утром в пятницу, 25 июня, остановились поезда на Синей ветке.

О происшествии сообщили на странице Киевского метрополитена в Facebook.

В Киеве остановилась Синяя ветка метро. Предположительно, причиной остановки поездов стало падение человека на рельсы.

"Внимание! Движение поездов по синей линии Теремки-Олимпийская и Контрактовая площадь - Героев Днепра. Падение пассажира на колею на станции Майдан Независимости", - объяснили причину остановки транспорта в метрополитене.

В Киеве остановилось метро

В комментариях под сообщением пользователи сообщили, что вероятнее всего произошло самоубийство и человек сам прыгнул под поезд.

  • Сам прыгнул специально, когда поезд подходил.
  • Бедный машинист.
  • Все бедные. Это было ужасно такое видеть.
  • Уже 15 минут стоим.
  • Ну и зачем они совершают суицид в такое неудобное время, когда людям нужно на работу? Совсем совести нет.
  • Жесть, еще и жара такая.
  • Машиниста жаль. Не каждый потом сможет снова сесть за пульт управления.

Стоит отметить, что метрополитен уже возобновил свою работу и поезда снова начали курсировать.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Киевом полицейские успели спасти беременную женщину от самоубийства. Они схватили ее в последний момент перед прыжком.

А также мы рассказывали о том, что за первое полугодие 2021 года более 120 детей покончили жизнь самоубийством. Психологи объяснили, как вовремя распознать настроение подростка.

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