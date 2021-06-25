НП в метро Києва: потяги зупинилися

У Києві сталася НП в метрополітені. Рано вранці в п'ятницю, 25 червня, зупинилися потяги на синій гілці.
Про подію повідомили на сторінці Київського метрополітену в Facebook.
У Києві зупинилася Синя гілка метро. Імовірно, причиною зупинки поїздів стало падіння людини на рейки.
"Увага! Рух поїздів по синій лінії Теремки-Олімпійська та Контрактова площа-Героїв Дніпра. Падіння пасажира на колію на станції Майдан Незалежності", - пояснили причину зупинки транспорту в метрополітені.
У коментарях під повідомленням користувачі повідомили, що найімовірніше сталося самогубство і людина сама стрибнула під поїзд.
Варто відзначити, що метрополітен вже відновив свою роботу і поїзди знову почали курсувати.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Києвом поліцейські встигли врятувати вагітну жінку від самогубства. Вони схопили її в останній момент перед стрибком.
А також ми розповідали про те, що за перше півріччя 2021 року понад 120 дітей покінчили життя самогубством. Психологи пояснили, як вчасно розпізнати настрій підлітка.