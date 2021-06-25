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НП в метро Києва: потяги зупинилися

Автор: Анна Шиканова

У Києві сталася НП в метрополітені. Рано вранці в п'ятницю, 25 червня, зупинилися потяги на синій гілці.

Про подію повідомили на сторінці Київського метрополітену в Facebook.

У Києві зупинилася Синя гілка метро. Імовірно, причиною зупинки поїздів стало падіння людини на рейки.

"Увага! Рух поїздів по синій лінії Теремки-Олімпійська та Контрактова площа-Героїв Дніпра. Падіння пасажира на колію на станції Майдан Незалежності", - пояснили причину зупинки транспорту в метрополітені.

У Києві зупинилося метро

У коментарях під повідомленням користувачі повідомили, що найімовірніше сталося самогубство і людина сама стрибнула під поїзд.

  • Сам стрибнув спеціально, коли поїзд підходив.
  • Бідний машиніст.
  • Всі бідні. Це було жахливо таке бачити.
  • Вже 15 хвилин стоїмо.
  • Ну і навіщо вони здійснюють суїцид в такий незручний час, коли людям потрібно на роботу? Зовсім совісті немає.
  • Жесть, ще й спека така.
  • Машиніста шкода. Не кожен потім зможе знову сісти за пульт управління.

Варто відзначити, що метрополітен вже відновив свою роботу і поїзди знову почали курсувати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Києвом поліцейські встигли врятувати вагітну жінку від самогубства. Вони схопили її в останній момент перед стрибком.

А також ми розповідали про те, що за перше півріччя 2021 року понад 120 дітей покінчили життя самогубством. Психологи пояснили, як вчасно розпізнати настрій підлітка.

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