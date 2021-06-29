ЧП в метро Киева: в переходе между станциями скончался курьер

В Киеве произошло ЧП в метрополитене. В переходе между станциями Крещатик и Майдан Независимости обнаружили тело мужчины с рюкзаком службы доставки "Ракета".

Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Транспорт Киева" в Facebook.

Тело мужчины обнаружили прохожие в переходе между станциями Крещатик и Майдан Независимости в воскресенье, 27 июня. На место происшествия вызвали полицию, которая оцепила участок и закрыла один проход для пассажиров. Рядом с погибшим был рюкзак с логотипом службы доставки "Ракета".

Никакой информации о погибшем не известно. Ни в компании службы доставки, ни в КП "Киевский метрополитен" детали инцидента не сообщили. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

В комментариях пользователи предположили, что человеку стало плохо из-за жары или прихватило сердце. Но так как это был выходной день, а поблизости не было других людей – оказать своевременную помощь мужчине не успели.

ЧП в метро Киева - погиб человек

Что рассказали в полиции

В полиции дали комментарий для издания "Сегодня" и сообщили, что в метро скончалась пожилая женщина, а не курьер службы доставки.

"Позавчера в столичном метрополитене умерла женщина пожилого возраста. Ей стало плохо в подземном переходе между станциями "Крещатик" и "Майдан Независимости". Но это точно не курьер, и не мужчина", - отметили в правоохранительных органах.