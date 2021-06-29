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НП в метро Києва: у переході між станціями померла людина

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Вівторок 29 червня 2021 15:33
НП в метро Києва: у переході між станціями померла людина Фото: у метро Києва виявили труп кур'єра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві сталася НП в метрополітені. У переході між станціями Хрещатик і Майдан Незалежності виявили тіло чоловіка з рюкзаком служби доставки "Ракета".

Про це розповіли очевидці в спільноті "Транспорт Києва" в Facebook.

Тіло чоловіка виявили перехожі в переході між станціями Хрещатик і Майдан Незалежності в неділю, 27 червня. На місце події викликали поліцію, яка оточила ділянку і закрила один прохід для пасажирів. Поруч із загиблим був рюкзак з логотипом служби доставки "Ракета".

Жодної інформації про загиблого не відомо. Ні в компанії служби доставки, ні в КП "Київський метрополітен" деталі інциденту не повідомили. Поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

У коментарях користувачі припустили, що людині стало погано через спеку або прихопило серце. Але оскільки це був вихідний день, а поблизу не було інших людей – надати своєчасну допомогу чоловікові не встигли.

НП в метро Києва: у переході між станціями померла людинаНП в метро Києва - загинула людина

Що розповіли в поліції

В поліції дали коментар для видання "Сьогодні" та повідомили, що в метрополітені померла літня жінка, а не кур'єр зі служби доставки.

"Позавчора в столичному метрополітені померла жінка похилого віку. Їй стало погано в підземному переході між станціями "Хрещатик" та "Майдан Незалежності". Але це точно не кур'єр, і не чоловік", - відмітили в правоохоронних органах.

Варто зазначити, що це вже другий трагічний інцидент за тиждень у Київському метрополітені. В п'ятницю була зупинена Синя гілка метро через падіння пасажира на рейки на станції Майдан Незалежності. Було припущення, що молодий чоловік хотів вчинити самогубство.

Пізніше стало відомо, що 23-річного потерпілого вдалося дістати живим з-під вагонів. Його негайно госпіталізували. Хлопець був без свідомості та з численними травмами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львові під час півмарафону помер 23-річний хлопець.

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