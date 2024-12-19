У чотирьох знаків Зодіаку починається "біла" смуга. Хто забуде про все погане

Водолій

У четвер ви можете зустріти дуже цікаву людину, про знайомство з якою ви навіть і не мріяли. Вона може стати вашим другом або надійним партнером. Незабаром у вашому житті може початися "біла" смуга, а проблемам і невдачам доведеться залишитися в минулому.

Діва

Таро-гороскоп на четвер обіцяє вам неймовірні пригоди. Ви зможете виправити помилку, яка не давала вам з упевненістю дивитися в майбутнє. І коли ви позбудетеся почуття провини, ваше життя почне змінюватися на краще. Зустрічайте "білу" смугу, яка стане початком важливого і щасливого періоду.

Близнюки

Подумайте про те, що заважало вам вірити в дива. Вже 19 грудня ви знайдете відповідь на важливе запитання, і це буде дуже доречним і приємним сюрпризом. Починайте нове життя та пам'ятайте про те, що смуга невдач незабаром закінчиться, вам більше не потрібно хвилюватися через проблеми.

Стрілець

У четвер ви зможете зітхнути з полегшенням. Доля вирішила дати вам шанс кардинально змінити життя. Не варто розкидатися такими можливостями, постарайтеся зробити все, щоб "чорна" смуга нарешті закінчилася. У вас усе вийде, вірте в себе!