Чотирирічний Лео з Ірпеня виконав хіт "Фортеця Бахмут": зворушливе відео

Чотирирічний Лео Буша з Ірпеня, який захоплює мережу милими відео із чуттєвим виконанням хітів та народних пісень, знову порадував українців новою композицією. Цього разу хлопчик переспівав "Фортеця Бахмут" гурту "Антитіла", а акомпанував малечі під гітару його тато Олександр.

Маленький білявий виконавець з іграшкою в руках заспівав всю пісню напам'ять, без суфлерів.

Лео декламував куплети в речитативній формі, а емоційний приспів цієї пісні про героїчну оборону Бахмута, яка стала своєрідним гімном незламності захисників України, хлопчик співав настільки проникливо, що пан Олександр також часом не міг встояти, щоб не підспівати синові.

Ось як це виглядало та звучало:

Відео: хлопчик Лео з Ірпеня виконав пісню про Бахмут - новий хіт гурту "Антитіла"

Слова пісні "Фортеця Бахмут" ("Антитіла")

Фортеця Бахмут,

Всі молитви наші тут.

І сердець сталевий Дух,

І Герої незламних Крут,

З неба нам сил дають,

Волю, вогонь і лють!

Стіни горять в бою,

Мамо, а я стою,

Мамо, а я в строю,

Нене, я борюсь!

Знищу і повернусь!

Зараз буде база.

Вимикаєм біль, старі образи,

Ось моє плече, я поруч, brother,

Ось вона напроти суне - зараза.

Ось заходить з флангу, нова фаза.

Працюєм спокійно! Як того вчили нас.

Там наше завтра, за нашими спинами.

Там наші діти, батьки, родини там,

І ті, що пішли "на щиті" побратими,

Також за нашими спинами.

Нехай стрибає щур загнаний у кут,

І палає заревом наш маршрут,

Значить є робота для наших рук тут.

Тут!

Фортеця Бахмут,

Всі молитви наші тут.

І сердець сталевий Дух,

І Герої незламних Крут,

З неба нам сил дають,

Волю, вогонь і лють!

Стіни горять в бою,

Мамо, а я стою,

Мамо, а я в строю,

Нене, я борюсь!

Знищу і повернусь!

Зараз стане темно,

І впаде в агонії кривавий демон,

Значить ми боролися недаремно,

Значить ми дотисли, так шалено.

Значить все за планом, далі ранок,

А з ним Перемога!

Наостанок… скажу лиш одне: боятись не гріх,

Гріх - зрадити своїх!

Фортеця Бахмут,

Всі молитви наші тут.

І сердець сталевий Дух,

І Герої незламних Крут,

З неба нам сил дають,

Волю, вогонь і лють!

Стіни горять в бою,

Мамо, а я стою,

Мамо, а я в строю,

Нене, я борюсь!

Знищу і повернусь!

(автор слів пісні - Тарас Тополя)

"Фортея Бахмут" - в оригіналі

А ось так звучить новий хіт групи "Антитіла" про оборону Бахмута в оригінальній версії:

Реакція мережі

Під публікацією з виконанням хіта Лео - маса захоплених коментарів, при цьому багато хто відзначає, що маленький хлопчик зумів дуже усвідомлено виконати пісню на таку дорослу тему, як війна, мужність і стійкість воїнів під час боїв, дух і героїзм наших захисників.

Чотирирічний Лео переспівав пісню "Фортеця Бахмут" гурту "Антитіла" (фото:скриншот)

Ви неймовірні батьки! Бо діти це відображення почуттів та поведінки спрямованих до них. Ваші хлопці наповнені мужністю та сміливістю, любов'ю та добром. Дякую за таких крутезних дітей! Миру всім нам

Лео, ти - маленьке диво, ти - талант, ти - патріот! Великий респект татові - наставнику! Хлопці, ви - СУПЕР!

У мене немає слів! Це зашквал! Батькам неймовірна подяка за такі глибокі контенти

Лео - прекрасний, справжній українець. Рости здоровий та щасливий у вільній Україні! Вашій родині - усіляких гараздів!

Лео ти молодець, успіхів тобі дитя, тату дякую за таку близькість з дітьми, такими батьками і треба бути, увага і повага на першому місці.

Сашко, Лео коли вчить пісню, питає незрозумілі слова чи значення? Все він виконує дуже свідомо, видно, що він розуміє, про що

Маленький, але вже такий дорослий хлопчик... Лео, талановите сонечко, крізь сльози радію і дуже дякую тобі! Окрема подяка вам, тато!

Лео, ти неймовірний! Дякую за твоє виконання, за те, як ти відчуваєш... не по дитячому

Як приємно слухати Лео! Які в нього гарна пам'ять, голос! І така щира та вдумлива подача пісні. Молодчинка!

Хлопчик Лео Буша з татом Олександром виконали "Фортецю Бахмут" "Антитіла" (фото: скриншот)