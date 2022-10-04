Чотири жінки поїдуть в Антарктиду рахувати пінгвінів і продавати сувеніри

Антарктична база Порт-Локр розташована в однойменній бухті на острові Гудьє. Вона включає найпівденніше у світі діюче поштове відділення. База не укомплектована з 2020 року через пандемію COVID-19. Тут є будинок-музей, який не замкнений і відкритий для індивідуальних відвідувань.

Британська команда подолає 14,5 тисячі кілометрів, щоб знову відкрити затоку вперше після пандемії коронавірусу, та подбати про флагманський об'єкт благодійної організації UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT), де також знаходиться цей музей.

Крім мінусових температур та майже постійного денного світла, Клер Баллантайн, Майрі Хілтон, Наталі Корбетт та Люсі Бруццоне ділитимуть острів із колонією папуаських пінгвінів.

Пінгвіни на острів Гудьє в Антарктиді зустрічають корабель (фото: news.sky.com)

Команді доведеться жити в непростих умовах на острові, де немає водопроводу, сучасних зручностей для санвузлів та інших принад цивілізації.

Як розповіла біолог з охорони природи Майрі Хілтон із Шотландії, для неї це перша подорож до Антарктиди, і вона гадки не має, чого чекати на місці: "наскільки холодно буде, чи нам доведеться прокладати собі шлях через сніг на пошту".

Саме вона буде відповідальною за моніторинг пінгвінів.

Майрі Хілтон (фото: news.sky.com)

А ось керувати командою та всією базою стане вчена Люсі Бруццоне, яка раніше вже провела 3 місяці на норвезькому архіпелазі Шпіцберген в арктичній експедиції та описала свою нову пригоду як "мрію всього життя".

У її сферу відповідальності також входить координація всіх відвідувань острова кораблями.

Люсі Бруццоне (фото: news.sky.com)

Нещодавно призначена поштмейстером 23-річна Клер Баллантайн буквально щойно здобула ступінь магістра наук про Землю в Оксфордському університеті.

Вона вручну оброблятиме близько 80 тисяч листівок, які щороку відправляються із музею у більш ніж 100 країн.

Клер Баллантайн (фото: news.sky.com)

Ще вона жінка з команди Наталі Корбетт нещодавно вийшла заміж і свою поїздку на Антарктиду називає "одиночним медовим місяцем".

Жінка пропрацювала у роздрібній торгівлі понад 10 років, і завдяки такому солідному досвіду відповідатиме за управління сувенірним магазином на білому континенті.

Наталі Корбетт (фото: news.sky.com)

Усім їм допоможе облаштуватись на новому місці Вікі Інгліс, яка приєднається до команди на 10 тижнів.