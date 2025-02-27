Наситять організм енергією. Чотири види продуктів, які потрібно їсти на початку весни

З приходом весни організм потребує особливої підтримки, адже після зимових місяців йому не вистачає вітамінів і мікроелементів. Щоб відновити сили, варто додати в раціон продукти, які допоможуть зміцнити імунітет, покращити загальне самопочуття та зарядити енергією.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповіла нутриціологиня, хелс-коуч і засновниця школи Mindful eating Катерина Крупкіна.
Цільнозернові
Експерт розповіла, щоб наситити організм вітамінами, варто обирати цільнозернові продукти. Сюди відноситься рис нешліфований, гречка, макарони з твердих сортів пшениці, а ще можна картоплю.
Овочі
Перший варіант - це заморожені овочі, там є мікси. І це круто, що це мікси, тобто ми їмо різні джерела. Можна купляти в холодну пору моркву, буряк, білокачанну капусту. Це все бюджетні способи.
Фрукти
За словами нутриціолога, корисно, якщо є в раціоні ківі - це джерело вітаміну С, один фрукт закриває добову потребу мікроелемента.
Тоді як банан - це вітамін B6 і магнію, який допомагає належно працювати нервові системі.
Білки
Також не варто забувати про білки. Джерелом корисних білків є оселедець чи скумбрія, вони набагато дешевші, ніж лосось.
"Це жирна риба, там є омега-3, яка нам потрібна. Далі можна купити курку, яйця, і будуть вже різні види білка. Можна ще, до речі, якесь рослинне джерело білка додати. Або щось з бобових", - йдеться у повідомленні.
Можна також купляти насіння льону та додавати до салатів.
Включення більше води
Після холодної зими важливо підтримувати водний баланс, тому пийте більше води, зеленого чаю або води з лимоном.
Сніданок як обов’язковий прийом їжі
Вранці організм потребує енергії. Додайте до сніданку вівсянку, йогурт з ягодами, яйця або зелений смузі для підвищення активності.
Весна - чудовий час для детоксу. Скоротіть вживання солодощів, фастфуду та смажених продуктів на користь натуральних.
Для покращення роботи шлунково-кишкового тракту в раціон можна включити кисломолочні продукти, кефір або йогурт.
Регулярні перекуси
Замість чіпсів чи солодощів обирайте корисні перекуси - фрукти, горіхи чи насіння, щоб не переїдати на основних прийомах їжі.
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