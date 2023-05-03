Чотири схеми шахраїв, якими вони крадуть у вас гроші на відпочинку

Зовсім скоро розпочнеться сезон відпусток і поїздок. Для шахраїв це золотий час, адже на відпочинку туристів обдурити найлегше. Проте останнім часом зловмисники звертаються до таких схем, які не просто так зразу "розкусити".

Чого варто остерігатися у відпустці - читайте нижче в матеріалі Styler.

Несправжні поліціянти

За цією схемою шахраї переодягаються в поліцейських, підходять до туристів і просять пред'явити документи абощо. При цьому вони можуть виявити якесь правопорушення, за яке стягнуть штраф собі в кишеню.

А якщо помітять, що туриста дуже легко обвести навколо пальця, то взагалі скажуть віддати цінні речі та гроші просто так.

Щоб уникнути подібних ситуацій, наполягайте, щоб вас відвезли до найближчої ділянки або заздалегідь ознайомтеся із системою штрафів у країні, де відпочиваєте.

Вас "випадково" забруднять

Це досить класична схема, яка працює так: один шахрай "випадково" забруднює туриста, наприклад, морозивом чи напоєм, а інший пропонує допомогу, водночас "вимітаючи" з кишень жертви все, що може.

Тому приводьте себе до ладу самостійно та без контакту з незнайомими вам людьми.

Фейкові таксі

Очевидно, що аферисти не працюють в жодних службах таксі, а нібито "самі на себе". Такі "таксисти" справді довезуть вас до місця призначення, проте шахрайство полягає в тому, що заплатите ви за в кілька разів дорожче.

У такому випадку краще уникати незрозумілих працівників таксі, а користуватися тими службами або видами транспорту, в добросовісності яких ви можете пересвідчитися.

Пропонують вас сфотографувати

Зазвичай туристів видно здалеку, особливо біля якихось локальних пам'яток, адже саме гості міста роблять там найбільше фото.

У таких місцях шахраї поводяться досить благородно, пропонуючи вам зробити фото. Тоді він бере ваш телефон або фотоапарат, нібито робить знімок і просто тікає з технікою в руках. Згодом ваш гаджет продадуть на місцевому ринку, а гроші покладуть собі в кишеню.