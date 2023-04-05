На них багато бактерій: ці місця в поїзді найбрудніші

У поїздах далекого прямування є багато брудних місць, які рідко миють. Варто знати про місця, яких краще уникати.

Що найбрудніше в поїзді - читайте в матеріалі Styler нижче .

Сітчасті кишеньки

Усі бачили сітчасту кишеньку, яка є біля кожного ліжка в купе.

Зазвичай вони призначені для газет, журналів, книг та інших побутових дрібниць. Однак, завжди люди туди кладуть сміття та інші речі.

Тому варто відмовитися від використання цієї кишеньки, оскільки продезінфікувати її неможливо.

Стіл

На перший погляд столи у поїздах здаються ідеально чистими. Однак, варто додатково обробляти їх вологими серветками.

Все тому, що деякі пасажири використовують їх не лише для їжі, а кладуть на них брудні речі та ставлять ноги.

Подушки та ковдри

Інколи пасажирам ліньки заправляти подушку в наволочку, але варто подумати про те, скільки бруду і пилу накопичується на ліжку.

Деякі пасажири сплять без постільної білизни і залишають на подушках і ковдрах бруд, та частинки своєї шкіри. Важливо такі речі використовувати лише з постільною білизною.

Ліжка

Ліжка в купе мають шкіряне покриття та виглядають чистими. Однак, на такій поверхні накопичується багато бруду та пилу. Перед тим, як сідати на них, можна протерти вологою серветкою.