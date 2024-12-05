Чорношкірий актор може зіграти Северуса Снейпа у серіалі "Гаррі Поттер": як він виглядає

За даними джерел, в даний час угода не укладена, і Ессієду офіційно не прийняв роль. Він - останній актор, якого згадали для участі у серіалі, вихід якого заплановано на 2026 рік.

"Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе багато чуток та спекуляцій. Оскільки ми знаходимося на етапі підготовки до виробництва, ми підтверджуватимемо деталі лише після завершення угод", - сказано в повідомленні представників HBO.

Паапа Ессієду (фото: Getty Images)

Що відомо про Паапа Ессієду

Британському акторові 34 роки, він народився і виріс в Англії.

Навчався у лісовій школі на стипендію. Було прийнято до Школи музики та драми Гілдхолла.

У 2012 році приєднався до Королівської Шекспірівської трупи та розпочав акторську кар'єру.

На екрані дебютував у 2013 році.

Ессієду знявся у картинах "Рід чоловічий" (2022), "Вбивство у "Східному експресі" (2017), "Чорне дзеркало" (2011) та інших. Також він зіграв Гамлета в телевізійній постановці "Шекспір живий" (2016).

Його проривом стала роль у мінісеріалі "Я можу тебе знищити" на каналі HBO, за яку він був номінований на премію "Еммі" та премію Британської телевізійної академії.

Паапа Ессієду (фото: Getty Images)

Хто такий Северус Снейп

Северус Снейп - персонаж серії книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера.

Викладач зіллєваріння і захисту від Темних мистецтв у школі чарівництва та чаклунства "Гогвартс", декан факультету Слизерин, директор Гогвартса і член Ордену Фенікса одночасно, подвійний агент. Також є блискучим майстром з виготовлення зілля та винахідником нових заклинань.

У книгах Роулінг Северус Снейп описаний як худий і блідий чоловік з довгим сальним волоссям і гачкуватим носом.

Роль Снейпа у восьми фільмах студії Warner Bros. зіграв нині покійний Алан Рікман.

Алан Рікман у ролі Северуса Снейпа (фото: wikipedia.org)