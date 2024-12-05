Чернокожий актер может сыграть Северуса Снейпа в сериале "Гарри Поттер": как он выглядит

По данным источников, в настоящее время сделка не заключена, и Эссьеду официально не принял роль. Он - последний актер, которого упомянули для участия в сериале, выход которого запланирован на 2026 год.

"Мы понимаем, что такой громкий сериал вызовет много слухов и спекуляций. Поскольку мы находимся на этапе подготовки к производству, мы будем подтверждать детали только после завершения сделок", - сказано в сообщении представителей HBO.

Паапа Эссьеду (фото: Getty Images)

Что известно о Паапа Эссьеду

Британскому актеру 34 года, он родился и вырос в Англии.

Учился в лесной школе на стипендию. Был принят в Школу музыки и драмы Гилдхолла.

В 2012 году присоединился к Королевской Шекспировской труппе и начал актерскую карьеру.

На экране дебютировал в 2013 году.

Эссьеду снялся в картинах "Род мужской" (2022), "Убийство в "Восточном экспрессе" (2017), "Черное зеркало" (2011) и других. Также он сыграл Гамлета в телевизионной постановке "Шекспир жив" (2016).

Его прорывом стала роль в мини-сериале "Я могу тебя уничтожить" на канале HBO, за которую он был номинирован на премию "Эмми" и премию Британской телевизионной академии.

Паапа Эссьеду (фото: Getty Images)

Кто такой Северус Снейп

Северус Снейп - персонаж серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Преподаватель зельеварения и защиты от Темных искусств в школе чародейства и волшебства "Хогвартс", декан факультета Слизерин, директор Хогвартса. Пожиратель Смерти и член Ордена Феникса одновременно, двойной агент. Также является блестящим мастером по изготовлению зелий и изобретателем новых заклинаний.

В книгах Роулинг Северус Снейп описан как худой и бледный мужчина с длинными сальными волосами и крючковатым носом.

Роль Снейпа в восьми фильмах студии Warner Bros. сыграл ныне покойный Алан Рикман.

Алан Рикман в роли Северуса Снейпа (фото: wikipedia.org)