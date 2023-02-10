"Чорний" список компонентів, яких не повинно бути у складі косметики

Деякі компоненти, що входять у склад косметики, здатні негативно впливати на стан шкіри, викликаючи подразнення та алергії. Експерти назвали, яких речовин варто остерігатись та пояснили, як можна визначити їх у складі засобів.
Про це розповіли на сторінці в Instagram.
"У складі косметичних засобів є безліч інгредієнтів. Але не всі з них мають корисний вплив на шкіру. Деякі навіть їй шкодять", - заявляють експерти.
Вони діляться так званим "чорним" списком компонентів, які можуть мати негативний вплив на організм, при застосуванні косметики із їхнім вмістом.
Яких компонентів варто остерігатись:
При виборі косметики потрібно добре читати склад засобу. Важливо, аби у переліку не було згаданих речовин. Вони можуть позначатись по-різному. Нижче наводимо назви, аби їх можна було з легкістю розпізнати.
Також при виборі косметичних засобів зважайте на індивідуальні особливості організму - аби у складі не було компонентів, на які у вас є алергія.
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