Чорний Місяць принесе помилки і сварки. Що обіцяє астрологічний прогноз на 3 жовтня

Прогноз астропогоди на 3 жовтня

Діє коридор затемнень та поєднання Меркурія з Чорним Місяцем - фіктивною кармічною розрахунковою точкою, яка символізує нашого "демона-спокусника".

Він характеризує наші приховані риси, страхи, хвилювання та комплекси, які часто не усвідомлюються, а витискаються до підсвідомості.

"Точним цей аспект був 2 жовтня. Але період до 5 жовтня не рекомендується для важливих переговорів, нових договорів, придбання техніки, важливих відряджень, іспитів, важливих платежів, з’ясування стосунків. У цей час можливі помилки, прорахунки, конфлікти", - попередила астролог.

Окрім цього, також діє поєднання Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", світовідчуття, життєву силу, енергію, здоров’я, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності з Чорним Місяцем. Точним цей аспект стає 3 жовтня. Тому період до 6 жовтня включно не рекомендується для важливих справ у будь-якій сфері.

"Уникайте конфліктів і спалахів емоцій. Можна продовжувати планувати, накопичувати сили. У цей період загострюється інтуїція: за відчуттями можна легше, ніж зазвичай, визначити, з ким варто спілкуватися, а з ким ні, яка їжа корисна, а яка - ні", - порадила астролог.

"Проявіть щедрість: даруйте подарунки, займайтесь благодійністю. Добре повертатись до колись розпочатого циклу фізичних навантажень або до покинутого колись курсу навчання. Корисні дієта, очисні процедури, сауна, баня", - додала вона.

Гороскоп на 3 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на четвер

"3 жовтня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи", - попередила Соловйова.

Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом.

Астролог радить уникати балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - розповіла експерт.

Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо.

Втім, це чудовий час, щоб розширити свої знання з релігії, філософії, прослухати семінар, познайомитися з книгою на цю тему від авторитетного автора.