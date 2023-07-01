UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чорна смуга до кінця літа: яким знакам Зодіаку очікувати неприємності

Які знаки Зодіаку чекають неприємності (фото: Freepik)
Автор: Styler

Гороскоп на літо 2023 року обіцяє неприємності трьом знакам Зодіаку. Цим людям не щаститиме у всіх сферах життя. Чорна смуга триватиме до кінця літа.

Про це пише "Апостроф".

Рак

Людям, народженим під цим знаком, необхідне відчуття безпеки та спокою. У липні вони зіткнуться з нестачею коштів, доведеться заощаджувати на всьому.

Крім того, Раки відчують, що внутрішні ресурси вичерпалися і рухатися вперед немає сил. Проблеми можуть також виникати в особистому житті. Їм доведеться почути неприємну правду або зробити важкий вибір, на який вони не наважувалися раніше. Втім варто пам'ятати, що після чорної слуги у житті йде біла, тому не треба впадати у відчай.

Діва

Дівам це літо може принести несподівані зміни. Вони можуть відчувати гнів і безсилля через таку несправедливість.

Людям, народженим під цим знаком, треба виявити терпіння та впевненість у собі. Варто приділити час медитації та фізичній активності, щоб відволіктися від проблем.

Також Дівам важливо не вплутуватися в конфліктні ситуації. Їм треба бути готовими, що у їхнє життя повернуться люди з минулого.

Водолій

Водолії стикнуться з напругою у відносинах з рідними та близькими. Також їх переслідуватимуть фінансові проблеми. Вони навіть можуть почати сумніватися у своїх стосунках з другою половинкою.

Людям, народженим під цим знаком, не варто рубати з плеча, краще присвятити час обговоренню проблем з партнером та спільно шукати вирішення суперечок та негараздів.

Читайте також про те, яким знакам Зодіаку липень принесе здійснення мрій.

Раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку знайдуть своє щастя до кінця літа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп