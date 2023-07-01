Чорна смуга до кінця літа: яким знакам Зодіаку очікувати неприємності

Рак

Людям, народженим під цим знаком, необхідне відчуття безпеки та спокою. У липні вони зіткнуться з нестачею коштів, доведеться заощаджувати на всьому.

Крім того, Раки відчують, що внутрішні ресурси вичерпалися і рухатися вперед немає сил. Проблеми можуть також виникати в особистому житті. Їм доведеться почути неприємну правду або зробити важкий вибір, на який вони не наважувалися раніше. Втім варто пам'ятати, що після чорної слуги у житті йде біла, тому не треба впадати у відчай.

Діва

Дівам це літо може принести несподівані зміни. Вони можуть відчувати гнів і безсилля через таку несправедливість.

Людям, народженим під цим знаком, треба виявити терпіння та впевненість у собі. Варто приділити час медитації та фізичній активності, щоб відволіктися від проблем.

Також Дівам важливо не вплутуватися в конфліктні ситуації. Їм треба бути готовими, що у їхнє життя повернуться люди з минулого.

Водолій

Водолії стикнуться з напругою у відносинах з рідними та близькими. Також їх переслідуватимуть фінансові проблеми. Вони навіть можуть почати сумніватися у своїх стосунках з другою половинкою.

Людям, народженим під цим знаком, не варто рубати з плеча, краще присвятити час обговоренню проблем з партнером та спільно шукати вирішення суперечок та негараздів.