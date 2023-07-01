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Черная полоса до конца лета: каким знакам Зодиака ждать неприятности

Какие знаки Зодиака ждут неприятности (фото: Freepik)
Автор: Styler

Гороскоп на лето 2023 обещает неприятности трем знакам Зодиака. Этим людям не будет везти во всех сферах жизни. Черная полоса продлится до конца лета.

Об этом пишет "Апостроф".

Рак

Людям, рожденным под этим знаком, необходимо чувство безопасности и покоя. В июле они столкнутся с нехваткой средств, придется экономить на всем.

Кроме того, Раки почувствуют, что внутренние ресурсы иссякли и двигаться вперед нет сил. Проблемы могут возникать также в личной жизни. Им придется услышать неприятную правду или сделать трудный выбор, на который они не решались раньше. Однако стоит помнить, что после черной слуги в жизни идет белая, поэтому не надо отчаиваться.

Дева

Девам это лето может принести неожиданные изменения. Они могут испытывать гнев и бессилие из-за такой несправедливости.

Людям, рожденным под этим знаком, нужно проявить терпение и уверенность в себе. Следует уделить время медитации и физической активности, чтобы отвлечься от проблем.

Также Девам важно не ввязываться в конфликтные ситуации. Им нужно быть готовыми, что в их жизнь вернутся люди из прошлого.

Водолей

Водолеи столкнутся с напряжением в отношениях с родными и близкими. Также их будут преследовать финансовые проблемы. Они могут даже начать сомневаться в своих отношениях со второй половинкой.

Людям, рожденным под этим знаком, не стоит рубить с плеча, лучше посвятить время обсуждению проблем с партнером и совместно искать разрешение проблем.

Читайте также о том, каким знакам Зодиака июль принесет исполнение мечтаний.

Ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака обретут свое счастье до конца лета.

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