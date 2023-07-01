Черная полоса до конца лета: каким знакам Зодиака ждать неприятности

Рак

Людям, рожденным под этим знаком, необходимо чувство безопасности и покоя. В июле они столкнутся с нехваткой средств, придется экономить на всем.

Кроме того, Раки почувствуют, что внутренние ресурсы иссякли и двигаться вперед нет сил. Проблемы могут возникать также в личной жизни. Им придется услышать неприятную правду или сделать трудный выбор, на который они не решались раньше. Однако стоит помнить, что после черной слуги в жизни идет белая, поэтому не надо отчаиваться.

Дева

Девам это лето может принести неожиданные изменения. Они могут испытывать гнев и бессилие из-за такой несправедливости.

Людям, рожденным под этим знаком, нужно проявить терпение и уверенность в себе. Следует уделить время медитации и физической активности, чтобы отвлечься от проблем.

Также Девам важно не ввязываться в конфликтные ситуации. Им нужно быть готовыми, что в их жизнь вернутся люди из прошлого.

Водолей

Водолеи столкнутся с напряжением в отношениях с родными и близкими. Также их будут преследовать финансовые проблемы. Они могут даже начать сомневаться в своих отношениях со второй половинкой.

Людям, рожденным под этим знаком, не стоит рубить с плеча, лучше посвятить время обсуждению проблем с партнером и совместно искать разрешение проблем.