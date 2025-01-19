Чому жінки зраджують своїм коханим: 9 найчастіших причин

1. Емоційна незадоволеність

Для багатьох жінок емоційний зв’язок є основою стосунків. Якщо жінка відчуває себе не почутою, ігнорованою або емоційно віддаленою від партнера, вона може шукати розуміння на стороні.

2. Недостатня увага від партнера

Рутина, робота та інші обов’язки часто зменшують увагу до жінки.

"Якщо партнер забуває робити компліменти, підтримувати або проявляти інтерес, вона може знайти це в іншій людині", - підкреслює лайф коуч.

3. Сексуальна незадоволеність

Жінки так само як і чоловіки, мають сексуальні потреби. Якщо партнер ігнорує її бажання або не прагне урізноманітнити інтимне життя, жінка може шукати нового досвіду.

4. Потреба в самоствердженні

Жінка, яка відчуває себе недооціненою або недостатньо привабливою, може через зраду підтвердити свою цінність. Особливо це стосується періодів, коли її самооцінка похитнулася.

5. Відсутність новизни у стосунках

Коли стосунки стають передбачуваними та позбавленими емоційних і сексуальних сплесків, жінка може захотіти гострих відчуттів і змін, які пропонує інший чоловік.

6. Помста або протест

Якщо жінка відчуває себе ображеною, недооціненою або обманутою партнером, зрада може стати формою протесту або способом завдати йому болю у відповідь.

"На жаль, зрада у знак помсти зустрічається дуже часто. І жінка міркує собі так: якщо це можна чоловікові, то чому не можна мені?" - пояснює експерт.

7. Закоханість у когось іншого

Жінки можуть зраджувати, коли у їхньому житті з’являється хтось, хто викликає сильні почуття. Закоханість може стати каталізатором для переоцінки поточних стосунків.

8. Нерозуміння або конфлікти у стосунках

Якщо у стосунках накопичуються невирішені конфлікти або партнер не намагається зрозуміти її точку зору, жінка може шукати когось, хто готовий її підтримати та зрозуміти.

9. Відсутність страху втратити партнера

Якщо жінка впевнена, що партнер закриє очі на її поведінку або що стосунки все одно не мають майбутнього, це може стати "дозволом" для зради.

"Буває й так, що стосунки з чоловіком зайшли в тупик, і вже зрозуміло, що спільного майбутнього нема. Тоді жінка може знайти на стороні одразу все - і задоволення своїх потреб, і підтвердження своєї привабливості", - додає фахівець.

Що можна зробити

Зрада - це завжди сигнал про проблеми у стосунках.

"Замість того, щоб влаштовувати скандали або намагатися ігнорувати ситуацію, варто чесно поговорити, з’ясувати, що пішло не так, і вирішити, чи є майбутнє у стосунків. Це вимагає від обох партнерів відкритості, чесності та бажання працювати над помилками", - радить Віталій Курсік.