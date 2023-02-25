Чому жінка завжди вибирає не тих чоловіків: 5 простих причин

Жінки часто роблять вибір на користь чоловіків, які їм насправді не підходять, і в результаті розчаровуються у стосунках взагалі. Правда в тому, що річ не у банальному невезінні, а в певних установках, які часто закладаються в дитинстві.
Про це в Instagram розповіла психолог і сексолог Юлія Дамочкіна.
Існує соціальний стереотип, що без стосунків жінка якась не така, неповноцінна, недостатньо хороша. Тому вона може поспішати в стосунки, щоб не відчувати сорому перед соціумом.
З дитинства дівчинці вкладали в голову, що вона має заслуговувати на кохання та позитивне ставлення. Вона просто не вірить, що варта найкращого, тому погоджується на те, що є.
Наприклад, дівчинці в дитинстві нічого не купували. І ось вона зустрічає чоловіка, який робить їй подарунок. І вона думає: Боже, це щастя всього мого життя! І просто заплющує очі на всі його недоліки.
Наприклад, якщо в дитинстві дівчинка бачила лише лайки, конфлікти, розборки, крики, то людина, з якою в неї потенційно можуть скластися гармонійні стосунки, тобто спокійна і адекватна, буде для неї просто незрозумілою. Вона не розуміє і не знає, як себе поводити з таким чоловіком, тому уникає таких стосунків. В її розумінні такий чоловік дивний або занудний.
Залишаючись наодинці з собою, жінка починає відчувати всередині порожнечу, яку їй складно винести. І для того, щоб не контактувати з цим неприємним почуттям, вона йде в стосунки з будь-ким.
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