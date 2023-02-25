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Чому жінка завжди вибирає не тих чоловіків: 5 простих причин

Чому жінка вибирає не тих чоловіків (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Жінки часто роблять вибір на користь чоловіків, які їм насправді не підходять, і в результаті розчаровуються у стосунках взагалі. Правда в тому, що річ не у банальному невезінні, а в певних установках, які часто закладаються в дитинстві.

Про це в Instagram розповіла психолог і сексолог Юлія Дамочкіна.

Жінка дуже поспішає в стосунки

Існує соціальний стереотип, що без стосунків жінка якась не така, неповноцінна, недостатньо хороша. Тому вона може поспішати в стосунки, щоб не відчувати сорому перед соціумом.

Дуже низька самооцінка

З дитинства дівчинці вкладали в голову, що вона має заслуговувати на кохання та позитивне ставлення. Вона просто не вірить, що варта найкращого, тому погоджується на те, що є.

Вибір партнера зі своїх дитячих травм та дефіцитів

Наприклад, дівчинці в дитинстві нічого не купували. І ось вона зустрічає чоловіка, який робить їй подарунок. І вона думає: Боже, це щастя всього мого життя! І просто заплющує очі на всі його недоліки.

Несвідоме слідування батьківському сценарію

Наприклад, якщо в дитинстві дівчинка бачила лише лайки, конфлікти, розборки, крики, то людина, з якою в неї потенційно можуть скластися гармонійні стосунки, тобто спокійна і адекватна, буде для неї просто незрозумілою. Вона не розуміє і не знає, як себе поводити з таким чоловіком, тому уникає таких стосунків. В її розумінні такий чоловік дивний або занудний.

Сильний страх самотності

Залишаючись наодинці з собою, жінка починає відчувати всередині порожнечу, яку їй складно винести. І для того, щоб не контактувати з цим неприємним почуттям, вона йде в стосунки з будь-ким.

Раніше ми писали, про помилки жінок, через які вони приречені на самотність.

Також дізнайтеся, як не зіпсувати "перший раз" з новим партнером.

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