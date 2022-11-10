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Чому закохані худнуть? Експерт з харчування дав просту відповідь

Фото: Чому від кохання спочатку худнуть (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто трапляється, коли людина закохується - вона непомітно для себе худне. Багато хто з нас дивується, чому так відбувається.

На це питання дав вичерпну відповідь тренер та експерт із харчування Віктор Мандзяк у Facebook.

Чому закохана людина худне

За словами експерта, закоханість – це своєрідна залежність.

"Людина практично стає рабом власного "неврозу". Об'єкт закоханості захоплює собою всю увагу, він стає супердомінантою, ідеєю-фікс. Всі інші потреби стають неважливими, вони пригнічуються, пригнічуються, блокуються - пожираються "любов'ю". Навіть життєво важливі, такі як потреба у калоріях", - написав Віктор.

Тому пропадає апетит, людина мало їсть і закономірно худне.

"Жодної магії, салат з фізики та нейрофізіології в психологічному соусі", - додав експерт.

Також Мандзяк повідомляє, що короткочасний процес схуднення може зупинитися, коли пройде закоханість.

"Твій апетит відновиться і вдарить з новою силою по солодкому, жирному та солодко-жирному провіанту. Високий грелін з низьким лептином цьому допоможуть. А стримувати звіриний апетит стимулу вже не буде: нема для кого бути красунею, принц – не принц", - резюмував експерт з харчування.

Тому для того, щоб залишатися стрункими, завжди потрібно стежити за споживанням калорій і збільшувати фізичну активність.

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