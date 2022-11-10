RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему влюбленные худеют. Эксперт про питанию дал простой ответ

Фото: Почему от любви вначале худеют (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто случается, когда человек влюбляется - он незаметно для самого себя худеет. Многие из нас удивляются, почему же так происходит.

На этот вопрос дал исчерпывающий ответ тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк в Facebook.

Почему влюбленный человек худеет

По словам эксперта, влюбленность – это своего рода зависимость.

"Человек практически становится рабом собственного "невроза". Объект влюбленности увлекает собой все внимание, он становится супердоминантой, идеей-фикс. Все остальные потребности становятся неважными, они угнетаются, ингибируются, блокируются – пожираются "любовью". Даже жизненно важные, такие как потребность в калориях", - написал Виктор.

Поэтому пропадает аппетит, человек мало ест и закономерно худеет.

"Никакой магии, салат по физике и нейрофизиологии в психологическом соусе", - добавил эксперт.

Также Мандзяк сообщает, что кратковременный процесс похудения может остановиться, когда влюбленность пройдет.

"Твой аппетит восстановится и ударит с новой силой по сладкому, жирному и сладко-жирному провианту. Высокий грелин с низким лептином этому помогут. А сдерживать звериный аппетит стимула уже не будет: не для кого быть красавицей, принц – не принц", - резюмировал эксперт по питанию.

Поэтому для того, чтобы оставаться стройными всегда нужно следить за потреблением калорий и увеличивать физическую активность.

Как мы ранее писали, диетолог раскрыла важные секреты о похудении после 40 лет.

А еще рассказывали о том, какой гормон мешает похудеть и убрать живот.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение