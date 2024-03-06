Чому вранці потрібно пити теплу воду: медики назвали 7 причин

Вода - найпростіший спосіб детоксикації

Послідовники традиційної китайської медицини (ТКМ) завжди використовували теплу воду для детоксикації. Підвищена температура напою означає, що шкідливі речовини в організмі розчиняються і виводяться легше.

Вода стимулює обмін речовин та травлення

Тепла вода стимулює обмін речовин і, отже, травлення. Після пиття кровоносні судини в організмі розширюються, тому вода швидше досягає шлунка та допомагає розщеплювати їжу на окремі частини.

Перевага перед холодною водою: організм спочатку повинен довести її до температури шлунка і таким чином витрачає енергію. Однак, якщо вода, яку ви п'єте, вже має температуру тіла, тобто близько 36 градусів за Цельсієм, ця перевага більше недоступна.

Вода покращує спалювання калорій

Тепла вода під час їжі має дві переваги. З одного боку, жири краще розчиняються та перетравлюються в організмі. З іншого боку, після пиття температура тіла дещо підвищується, а артерії та вени розширюються, що, своєю чергою, покращує кровотік.

Це означає, що м'язи та інші тканини краще постачаються кров'ю, а жирові відкладення легше розчиняються.

Вода стимулює кровообіг

Якщо ви вип'єте теплу воду відразу після пробудження, ви можете розраховувати на приплив енергії: невелике підвищення температури тіла стимулює кровообіг і швидше пробуджує вас.

Вода покращує стан слизової носа

Тепла вода зменшує накопичення слизу в носі, горлі та шлунково-кишковому тракті, а також зростання вірусів та бактерій у цих областях. Крім того, рідина має відхаркувальну дію, тому при застуді також слід багато пити.

Тепла вода полегшує біль

Хто не клав грілку на живіт, коли у нього спазми у животі? Розслаблюючий та спазмолітичний ефект тепла діє і зсередини.

Фахівці також підтверджують, що тепла вода полегшує головний біль, хоча, звичайно, не варто просто використовувати склянку води замість професійних процедур - але жодної шкоди, крім лікування, вона точно не принесе.

Вода робить людей привабливішими

Випивши чашку теплої води, ми відразу ж знаходимо людину, з якою розмовляємо, більш симпатичною. Чому?

Дослідження показали, що тепла вода стимулює певні рецептори у роті, які ведуть безпосередньо до центру задоволення мозку - саме того місця, де ми відчуваємо симпатію до інших.