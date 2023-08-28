Чому не можна бажати "приємного апетиту": факти, які вас вразять

Походження та етикет побажання "смачного"

В історії ситуація склалася так, що перед прийманням їжі люди читали молитву, висловлюючи вдячність Богу за наявність страви на столі та просячи небесне благословення на їхню трапезу.

Однак з приходом радянської влади релігійна тематика була заборонена, а образ Ісуса Христа став небажаним. В результаті замість цього, вживання французького виразу «bon appetit» ("приємного апетиту") стало популярним, що передавало побажання приємної трапези.

Згідно з етикетом, вислів "смачного" повинен вживати лише той, хто готував їжу. Це вважається запрошенням для гостей або членів сім'ї брати участь у трапезі та насолоджуватися нею.

У будь-якому іншому контексті це висловлювання вважається невідповідним. Психологи наголошують, що ця фраза може сприйматися як порушення особистих кордонів, оскільки вона вторгається в особистий простір людини, буквально заглядаючи їй в рот.

Що кажуть езотерики

Езотерики також не підтримують такі вислови, оскільки це може спричинити протилежний ефект.

За їхніми словами, виразом "приємного апетиту" ви ризикуєте привернути до людини проблеми з травленням або навіть втратити їй апетит зовсім.

Особливо негативний вплив такі слова здійснюють, коли вони звучать нещиро. В такому випадку це не лише прояв поганих манер, а й може передати погану енергетику до людини.

Як можна більш ввічливо побажати людині смачного?

Експерти з питань етикету рекомендують замінити загальнопоширену та невідповідну фразу "приємного апетиту" ввічливими альтернативами, такими як "будь ласка" та "насолоджуйтесь". Ці вислови ніжно вказують на початок трапези, не перетинаючи особисті межі співрозмовника.

Використовуючи ці слова, ви все одно передаєте запрошення почати трапезу, але в більш поважній манері, яка визнає особистий простір людини. Якщо вам близька ця думка, без вагань переймайте її. Це може бути корисним для всіх учасників процесу.