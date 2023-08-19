Викликає гнів та пригнічує апетит: в який колір не варто фарбувати стіни

Найскладніше у ремонті часто не процес підготовки стін, а вибір кольору фарби для них. Дизайнери кажуть, що колір здатний впливати не тільки на візуальне сприйняття, а й на емоційний стан.

Про це пише Homes and Gardens .

Червоний

Цей колір називають кольором пристрасті - він інтенсивно впливає на емоційний стан. До того ж червоний асоціюється з небезпекою та гнівом.

Разом з тим, цей колір уособлює любов, силу та мотивацію. Однак, важливо не "заливати" червоним завелику частину простору.

Жовтий

Спеціалісти з колористики називають цей колір найсильнішим у психологічному плані.

Попри емоційну насиченість, відтінки жовтого частіше належать до оптимістичних почуттів - впевненості, життєрадісності.

Фахівці кажуть, якщо переборщити, то можна викликати почуття роздратування та пригнічення. Тому краще обирати спокійні відтінки.

Синій

У такий колір не потрібно фарбувати стіни у їдальні, адже він пригнічує апетит.

Найкраще він підійде для робочої чи навчальної зони. Він допоможе під час роботи утримувати концентрацію та добре вплине на креативність та пам'ять.

Сірий

Сірий - нейтральний колір, він здатен заспокоювати. Залежно від тонів і глибини кольору, сірий можна поєднувати практично з будь-яким іншим відтінком.

Також він слугує фоном для найрізноманітніших яскравих акцентів та надає простору кімнаті.

Додамо, що за допомогою кольорів можна візуально змінювати пропорції приміщення. Наприклад, світлі відтінки оптично збільшують, а темні навпаки.

Для невеликих кімнат краще підійдуть світлі тони. Яскраві стіни рекомендується робити у приміщеннях без вікон.

Кожен відтінок розкривається по-різному, в залежності від освітлення. Тому найчастіше в магазині фарба виглядає не так як вдома.