Чому виникає нічна пітливість і що з цим можна зробити

Чому виникає нічна пітливість

За словами фахівців, умови та фактори, що викликають нічну пітливість, можуть бути різними, але реакція організму зазвичай одна - він намагається підтримувати свою внутрішню температуру.

Є абсолютно нешкідливі причини: температура повітря в спальні (надто висока) або зміна способу життя (більше фізичних вправ). Бувають причини фізіологічні: менопауза, інфекції, захворювання чи прийом ліків.

Гіпоталамус, розташований у головному мозку, є частиною ендокринної системи та центром контролю температури тіла. Він містить датчики температури, які отримують інформацію від нервових клітин (терморецепторів), розташованих в органах та на шкірі.

Терморецептори відслідковують зміни температури тіла, посилаючи сигнал у гіпоталамус. Ці сигнали активізують потовиділення, щоб охолодити тіло або тремтіння, щоб його зігріти.

Нічна пітливість - проблема, яка може виникнути у будь-якої людини. У жінок такий прояв буває частіше, ніж у чоловіків, оскільки основною причиною стає зміна рівня гормонів (наприклад, при менопаузі).

Гормони

Приблизно 80% жінок відчувають припливи жару чи нічну пітливість після настання менопаузи чи під час перименопаузи. Варто відзначити, що припливи жару та пітливість, пов'язана з цим явищем, можуть бути не лише ночами.

Загалом у періоди інтенсивного потовиділення відбувається зміна рівня естрогену, що впливає на рівень норадреналіну та серотоніну, двох нейротрансмітерів, які впливають на регулювання температури в гіпоталамусі.

Гормони також впливають на нічну пітливість у чоловіків, особливо за низького рівня тестостерону, відомого як гіпогонадизм. Близько 38% чоловіків віком 45 років і старше мають низький рівень тестостерону. Але таке явище трапляється іноді й у чоловіків у будь-якому віці.

Інфекції, хвороби та ліки

При боротьбі з інфекцією часто підвищується температура тіла. Це стимулює потовиділення, охолоджуючи та знижуючи температуру.

Тому, незначні інфекції, застуди, а також вірус імунодефіциту (ВІЛ), лімфома Ходжкіна та неходжкінська лімфома можуть стати причиною нічної пітливості. Але при хворобі пітливість зазвичай є не єдиним симптомом.

Ліки

Існує низка ліків, які можуть викликати нічну пітливість. Це препарати, які впливають на частини мозку та нейротрансмітери, що контролюють та стимулюють потовиділення.

Також збільшує ризик частої нічної пітливості регулярне вживання алкоголю (алкогольна залежність) та рекреаційних наркотиків.

Стрес, напружені фізичні навантаження

Люди з підвищеною тривожністю страждають від нічної пітливості значно частіше, ніж решта. Психологічний стрес активує систему боротьби чи втечі організму, вивільняючи нейротрансмітери, які збільшують частоту серцевих скорочень, дихання та кров'яний тиск. Це змушує тіло нагріватися, воно починає потіти, щоб знову його охолодити.

Занепокоєння також збільшує потовиділення в нічний час, а це призводить до меншої кількості сну та посилення занепокоєння.

Фахівці рекомендують, при сильній тривожності та пітливості, яка слідує за тривогою, встати та порухатися, зайнятися заспокійливими справами - у темній або слабко освітленій кімнаті.

Апное

Нічна пітливість часто пов'язана з порушеннями сну, такими як апное, при якому дихальні шляхи неодноразово блокуються та виникає гучне хропіння.

Близько третини людей з апное регулярно відчувають уві сні сильну пітливість. Даних про причини немає, але вчені припускають, що це пов'язано з низьким рівнем кисню у крові.

Тренування

Люди можуть відчувати нічну пітливість після високоінтенсивних тренувань. Енергійні вправи починають стимулювати щитовидну залозу, підвищуючи основний обмін речовин та температуру тіла терміном до 14 годин після тренування.

Тому пітливість уночі може виникнути навіть після тренування вранці чи вдень. Зазвичай така реакція вказує на нестачу енергії або перетренованість.

Якщо вашому організму недостатньо калорій для збільшення інтенсивності тренувань, рівень цукру в крові може впасти та виникає гіпоглікемія, що призводить до нічної пітливості.

Що робити при нічній пітливості

Якщо ваша нічна пітливість регулярна, спричиняє занепокоєння, заважає сну або супроводжується втомою, втратою ваги (не пов'язаною з дієтою або зміною способу життя), зверніться до лікаря, щоб з'ясувати причину.

Можливо, вам потрібно замінити якісь лікарські препарати, пройти додаткові обстеження та тести, змінити свій спосіб життя чи навпаки - почати приймати якісь ліки.

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