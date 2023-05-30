Чому виникає надмірний апетит: дієтолог розкрила всю правду

З кожною людиною таке буває, що хочеться їсти знову і знову, а почуття ситості так і не з'являється. Постійний голод не дає спокою і через це важко взятися за будь-яку справу.

Про те, чому виникає надмірний апетит, пише дієтолог Тетяна Лакуста у своєму Instagram.

Лептинорезистентість

Перш за все важливо дізнатись, що ж таке лептин. Це гормон, який продукує жирові клітини тіла, його ще називають "гормоном ситості".

Головна ціль лептину - повідомляти мозку, що у вас достатньо жиру, вам не потрібно їсти й тіло може спокійно спалювати калорії.

Лептинорезистентість - це означає зниження чутливості до "гормону ситості". Єдиний вихід - підкорегувати свій раціон.

Недоїдання

Люди звикли говорити фрази, на кшталт: "їж на пів відра менше", "в Освенцимі товстих не було", "просто закрий рот", не розуміючи наслідків.

Інші терплять голод, вважаючи, що переїдають. Насправді їдять мало, бо деякі люди всюди пишуть маячню, наприклад, вуглеводи дорівнює - жир та жири дорівнює - жири. Тільки вода та салат "безпечні".

Забагато напоїв та рідкої їжі

Класика жанру: детокс-смузі на сніданок, лате на обід, крем-суп на вечерю. Відчуття ситості так і не з'являється, оскільки для мозку рідка їжа та напої - це не спосіб насититися.

Постійні дієти та обмеження

Дуже часто жорсткі дієти закінчуються "зривом". З постійними дієтами та "зривами" людина або морить себе голодом, або сильно переїдає. Середина відсутня.

Недостатність сну

Внаслідок недосипання, людина почувається втомленою і потребує більше енергії, тому і більше споживає калорій. Якщо будете висипатися, тоді й зменшаться переїдання вдень.

"Нав'язливий" голод

Причиною надмірного голоду може бути нестача любові, обіймів, відпочинку. Тобто вам не вистачає емоцій і їжа стає єдиним способом отримати задоволення.



Замість "гризти" себе, коли ви переїли - спробуйте поспівчувати собі та розібратись, чому так сталось та де ваша вразливість.