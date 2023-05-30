Почему возникает чрезмерный аппетит: диетолог раскрыла всю правду

С каждым человеком бывает такое, что хочется есть снова и снова, а чувство сытости так и не появляется. Постоянный голод не дает покоя и поэтому трудно взяться за любое дело.

О том, почему возникает чрезмерный аппетит, пишет диетолог Татьяна Лакуста в своем Instagram.

Лептинорезистентость

Прежде всего, важно узнать, что же такое лептин. Это гормон, который продуцирует жировыми клетками тела, его еще называют "гормоном сытости".

Главная цель лептина - сообщать мозгу, что у вас достаточно жира, вам не нужно есть и тело может спокойно сжигать калории.

Лептинорезистентность - это означает снижение чувствительности к "гормону сытости". Единственный выход - подкорректировать свой рацион.

Недоедание

Люди привыкли говорить фразы, вроде: "ешь на полведра меньше", "в Освенциме толстых не было", "просто закрой рот", не понимая последствий.

Другие терпят голод, полагая, что переедают. На самом деле едят мало, потому что некоторые люди повсюду пишут бред, например, углеводы равно - жир и жиры равно - жирам. Только вода и салат "безопасны".

Слишком много напитков и жидкой пищи

Классика жанра: детокс-смузи на завтрак, лат на обед, крем-суп на ужин. Чувство сытости так и не появляется, поскольку для мозга жидкая пища и напитки - это не способ насытиться.

Постоянные диеты и ограничения

Очень часто жесткие диеты заканчиваются "срывом". С постоянными диетами и "срывами" человек либо морит себя голодом, либо сильно переедает. Середина отсутствует.

Недостаточность сна

В результате недосыпания, человек чувствует себя уставшим и нуждается в большем количестве энергии, поэтому и больше потребляет калорий. Если вы будете высыпаться, тогда и уменьшатся переедание днем.

"Навязчивый" голод

Причиной чрезмерного голода может служить нехватка любви, объятий, отдыха. То есть вам не хватает эмоций и еда становится единственным способом получить удовольствие.



Вместо "грызть" себя, когда вы переели - попробуйте посочувствовать себе и разобраться, почему так произошло и где ваша уязвимость.