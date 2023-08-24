Чому ми з віком сильніше мерзнемо і як цього уникнути: ці способи дійсно ефективні

З віком багато людей відчувають, що їм стає холодніше, навіть при тому самому температурному режимі, який раніше здавався комфортним.

Чому так відбувається та які поради по збереженню тепла в тілі - розповіли в HealthMatch .

Чому з віком нам стає холодніше

Дослідження проблем терморегуляції, пов’язаних із віком, виявили низку можливих причин цього стану. Хоча раніше вважалося, що це спричинено змінами стінок наших кровоносних судин, нові дослідження виявили зв’язок між віковою втратою жиру та нашою імунною системою.

Підшкірний жир необхідний нам для забезпечення захисту, підтримки та контролю температури, потрібен для збереження тепла. Коли ми старіємо, це нормально, що наш підшкірний жировий шар стоншується, залишаючи наші кістки та органи з меншою прокладкою та ізоляцією.

Раніше вважалося, що це зменшення жирової тканини є однією з основних причин втрати тепла, пов’язаної з віком, але воно може бути більш тісно пов’язане з клітинами імунної системи, які втрачаються, коли ці жирові клітини зникають.

Які медичні причини можуть бути

Серцево-судинне захворювання

Кровообіг відіграє важливу роль у передачі тепла нашому тілу. Коли кровотік обмежений будь-якою частиною тіла (часто такими як стопи, гомілки та руки), вони можуть швидко почати відчувати холод.

Такі захворювання серця, як захворювання периферичних артерій, застійна серцева недостатність та ішемічна хвороба серця, можуть спричинити порушення кровотоку. Це ключова причина, чому вам слід поговорити зі своїм лікарем, якщо ви помітили підвищену чутливість до холоду.

Анемія

Виникає внаслідок недостатньої кількості здорових червоних кров’яних еритроцитів, тому людям з анемією важко переносити достатню кількість кисню до своїх органів. Коли це відбувається, відчуття холоду та втоми є досить поширеним явищем.

Захворювання нирок

Будучи основними органами, відповідальними за фільтрацію відходів і надлишку води з нашого тіла, нирки відіграють важливу роль у регуляції температури. Коли наші нирки не працюють належним чином, у нашому тілі накопичуються шлаки та рідина, що, своєю чергою, знижує внутрішню температуру тіла та робить нас більш сприйнятливими до холоду.

Цукровий діабет

Неконтрольований діабет може завдати шкоди багатьом органам тіла та серйозно вплинути на вашу здатність до терморегуляції. Від оніміння та поганого кровообігу, спричинених діабетичною нейропатією, до підвищеного ризику розвитку захворювання нирок.

Наполегливо рекомендується, щоб люди з діабетом приділяли пильну увагу своєму плану лікування, щоб зменшити ризик чутливості до холоду та інших ускладнень.

Проблеми з щитовидною залозою

Будучи рушійною силою нашого метаболізму, наша щитовидна залоза є ключовим гравцем у підтримці терморегуляції. Для тих, у кого діагностовано гіпотиреоз (низька функція та вироблення гормонів щитовидної залози), чутливість до холоду є поширеним побічним ефектом.

Як зберегти тепло у своєму організмі (ілюстративне фото: Freepik)

Поради щодо збереження тепла з віком

Одягайтеся багатошарово

Кілька тонких шарів одягу ізолюють краще, ніж кілька товстих шарів, і дозволяють швидко зняти одяг, коли вам стає жарко. Також носіть утеплені черевики, щоб уникнути замерзання ніг під час перебування на вулиці.

Підтримуйте здорову вагу тіла

Переконайтеся, що ви їсте достатню кількість правильної їжі, щоб забезпечити ваше тіло паливом для створення необхідної енергії та тепла.

Закрийте вікна та двері

Щоб запобігти холодним протягам, закрийте всі вікна та двері, і переконайтеся, що вони належним чином герметичні та засклені, особливо взимку.

Прикрийте ноги та голову

Прикриття ніг і голови може бути неймовірно корисним для відновлення тепла тіла. Носіння теплих пухнастих шкарпеток і шапочки з вашим одягом може допомогти запобігти втраті тепла протягом дня.