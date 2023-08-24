Почему мы с возрастом сильнее мерзнем и как этого избежать: эти способы действительно эффективны

С возрастом многие чувствуют, что им становится холоднее, даже при том самом температурном режиме, который раньше казался комфортным.

Почему так происходит и какие советы по сохранению тепла в теле - рассказали в HealthMatch .

Почему с возрастом нам становится холоднее

Исследование проблем терморегуляции, связанных с возрастом, выявило ряд возможных причин этого состояния. Хотя ранее считалось, что это связано с изменениями стенок наших кровеносных сосудов, новые исследования выявили связь между возрастной потерей жира и нашей иммунной системой.

Подкожный жир необходим для обеспечения защиты, поддержания и контроля температуры, необходим для сохранения тепла. Когда мы стареем, это нормально, что наш подкожный жировой слой утончается, оставляя наши кости и органы с меньшей прокладкой и изоляцией.

Ранее считалось, что это уменьшение жировой ткани является одной из основных причин потери тепла, связанной с возрастом, но оно может быть более тесно связано с теряющимися клетками иммунной системы, когда эти жировые клетки исчезают.

Какие медицинские причины могут быть

Сердечно-сосудистое заболевание

Кровообращение играет немаловажную роль в передаче тепла нашему телу. Когда кровоток ограничен какой-либо частью тела (часто такими как стопы, голени и руки), они могут быстро начать ощущать холод.

Такие заболевания сердца, как заболевания периферических артерий, застойная сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца, могут вызвать нарушение кровотока. Это ключевая причина, почему вам следует поговорить со своим врачом, если вы заметили повышенную чувствительность к холоду.

Анемия

Возникает вследствие недостаточного количества здоровых красных кровяных эритроцитов, поэтому людям с анемией тяжело переносить достаточное количество кислорода в свои органы. Когда это происходит, ощущение холода и усталости довольно распространенным явлением.

Заболевание почек

Являясь основными органами, ответственными за фильтрацию отходов и избытка воды из нашего тела, почки играют немаловажную роль в регуляции температуры. Когда наши почки не работают должным образом, в нашем теле накапливаются шлаки и жидкость, что в свою очередь снижает внутреннюю температуру тела и делает нас более восприимчивыми к холоду.

Сахарный диабет

Неконтролируемый диабет может причинить вред многим органам тела и серьезно повлиять на вашу терморегуляцию. От онемения и плохого кровообращения, вызванных диабетической нейропатией, до повышенного риска заболевания почек.

Настоятельно рекомендуется, чтобы люди с диабетом уделяли пристальное внимание своему плану лечения, чтобы уменьшить риск чувствительности к холоду и другим осложнениям.

Проблемы со щитовидной железой

Являясь движущей силой нашего метаболизма, наша щитовидная железа является ключевым игроком в поддержании терморегуляции. Для тех, у кого диагностирован гипотиреоз (низкая функция и выработка гормонов щитовидной железы), чувствительность к холоду является распространенным побочным эффектом.

Как сохранить тепло в своем организме (иллюстративное фото: Freepik)

Советы по сохранению тепла с возрастом

Одевайтесь многослойно

Несколько тонких слоев одежды изолируют лучше нескольких толстых слоев, и позволяют быстро снять одежду, когда вам становится жарко. Также носите утепленные ботинки во избежание замерзания ног во время пребывания на улице.

Поддерживайте здоровый вес тела

Убедитесь, что вы едите достаточное количество правильной пищи, чтобы обеспечить ваше тело топливом для создания необходимой энергии и тепла.

Закройте окна и двери

Чтобы предотвратить холодные сквозняки, закройте все окна и двери, и убедитесь, что они должным образом герметичны и застеклены, особенно зимой.

Прикройте ноги и голову

Прикрытие ног и головы может оказаться невероятно полезным для восстановления тепла тела. Ношение теплых пушистых носков и шапочки с вашей одеждой может помочь предотвратить потерю тепла в течение дня.