Чому ви відчуваєте себе щасливішими після курячих нагетсів: експерти все пояснили

Що треба знати

Куряче м’ясо, у формі нагетсів чи будь-якому іншому, містить амінокислоту під назвою триптофан, яка сприяє виробленню організмом гормонів гарного настрою.

Наше тіло не виробляє триптофан природним шляхом, тому важливо, щоб ми отримували ці поживні речовини з щоденного раціону.

Після того, як ми вжили триптофан, організм перетворює його в окситриптан, який потім стає серотоніном. Тіло також перетворює деяку кількість триптофану в мелатонін, який бере участь у формуванні здорового циклу сну.

Природний триптофан, що міститься в харчових продуктах, має ряд переваг для здоров’я.

Більшість цих переваг для здоров’я походить від потенційного збільшення ніацину, а отже серотоніну та мелатоніну. Серед переваг:

здоровіший і якісніший сон

позбавлення від депресії і тривоги

підвищення емоційного стану

переносимість болю

Повертаючись до курячих нагетсів, треба зазначити, що рівень триптофану в курячих нагетсах недостатньо високий, щоб викликати миттєве відчуття ейфорії. Але дослідження показують, що це може допомогти підвищити рівень серотоніну в поєднанні з іншими факторами.

Важливо також підкреслити, що смажені та паніровані різновиди курки, такі як нагетси та стрипси, як правило, містять багато нездорових жирів, вуглеводів і калорій.

Дотримання балансу під час планування дієти має важливе значення для гарного загального самопочуття.

Інші продукти з високим вмістом триптофану: