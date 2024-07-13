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Чому ви відчуваєте себе щасливішими після курячих нагетсів: експерти все пояснили

Фото: Чому від курячих нагетсів ви почуваєте себе щасливіше (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Курячі нагетси мають сумнівну користь для здоров’я. Але ці невеликі шматочки фаст-фуду справді можуть зробити вас трохи щасливішими, коли ви їх з’їсте - і є певна причина, яка це підтверджує.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Mirror.

Що треба знати 

Куряче м’ясо, у формі нагетсів чи будь-якому іншому, містить амінокислоту під назвою триптофан, яка сприяє виробленню організмом гормонів гарного настрою.

Наше тіло не виробляє триптофан природним шляхом, тому важливо, щоб ми отримували ці поживні речовини з щоденного раціону.

Після того, як ми вжили триптофан, організм перетворює його в окситриптан, який потім стає серотоніном. Тіло також перетворює деяку кількість триптофану в мелатонін, який бере участь у формуванні здорового циклу сну.

Природний триптофан, що міститься в харчових продуктах, має ряд переваг для здоров’я.

Більшість цих переваг для здоров’я походить від потенційного збільшення ніацину, а отже серотоніну та мелатоніну. Серед переваг:

  • здоровіший і якісніший сон
  • позбавлення від депресії і тривоги
  • підвищення емоційного стану
  • переносимість болю

Повертаючись до курячих нагетсів, треба зазначити, що рівень триптофану в курячих нагетсах недостатньо високий, щоб викликати миттєве відчуття ейфорії. Але дослідження показують, що це може допомогти підвищити рівень серотоніну в поєднанні з іншими факторами.

Важливо також підкреслити, що смажені та паніровані різновиди курки, такі як нагетси та стрипси, як правило, містять багато нездорових жирів, вуглеводів і калорій.

Дотримання балансу під час планування дієти має важливе значення для гарного загального самопочуття.

Інші продукти з високим вмістом триптофану:

  • гарбузове насіння -576 мг,
  • пармезан - 560 мг,
  • моцарела - 515 мг,
  • куряча грудка - 404 мг,
  • яловичина - 375 мг,
  • тунець - 313 мг,
  • вівсянка - 40 мг.

 

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