Чому ви не худнете від кардіо тренувань та що робити замість цього
Один із найбільших фітнес-міфів полягає в тому, що кардіотренування працює краще для схуднення, ніж тренування з обтяженнями. Але це не правда.
Чому ви не худнете від кардіо-тренувань, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Healthline.
Що потрібно знати
Ми всі знаємо, що щоденна норма кількості кроків може зміцнити наше здоров’я, а фізичні вправи - це те, що потрібно робити кожному, хто хоче покращити свою фізичну форму.
Але не всі вправи були однакові. Для тих, хто хоче скинути кілограми, вони можуть подумати, що кардіотренування - це правильний шлях. Але це не золотий квиток до втрати ваги, на думку експертів з фітнесу. Насправді зараз вважається, що тренування з обтяженнями набагато корисніше для тих, хто хоче звузити свою талію.
Дійсно, фітнес-експерт і онлайн-тренер Рівер Харді сказав, що один із найбільших міфів у фітнес-індустрії полягає в тому, що кардіотренування краще, ніж тренування з обтяженнями, тоді як, насправді, робота з вагами означає, що ваше тіло спалюватиме жир довше.
Кардіотренування займають своє місце в програмі тренувань, але вони є найменш важливими з усіх двох. Кардіотренування - це чудовий додатковий інструмент, щоб спалити додаткові калорії. Але найважливішою частиною будь-якої рутини тренувань є підйом вагів.
Він додав, що силові тренування мають бути основою вашої програми. Три тренування на тиждень з обтяженнями - це вірний шлях до схуднення.
"З вагами ви все одно будете спалювати калорії, як і під час кардіо, але також ви зміните форму своїх м’язів і тіла. Те, чого кардіо не дасть", - сказав експерт.
Чому силові тренування працюють?
Силові тренування та тренування з обтяженнями більш ефективні, ніж кардіотренування, у нарощуванні м’язової маси, а м’язова маса спалює більше калорій у спокої, ніж інші тканини, включаючи жир.
Таким чином ви продовжуєте спалювати калорії, навіть після кінця тренування.
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