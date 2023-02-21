Чому важливо ретельно пережовувати їжу та скільки разів потрібно це робити

Сучасній людині завжди не вистачає часу. Їй потрібно все встигнути зробити і скрізь побувати. Однак, про те, що ретельно потрібно пережовувати їжу знають усі, але не роблять цього.
Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.
Процес жування відіграє вагому роль для ШКТ, жовчного, формування ферментів та організму загалом.
Експерт каже, що з жування розпочинається увесь травний процес. В момент попадання їжі в рот, виділяється слина, яка містить багато ферментів. Ключовими є амілаза та мальтаза за допомогою яких починає розчіплюватись їжа.
"Під час жування шлунок готується до отримання їжі і своєю чергою виділяє жовч. Паралельно виділяються ферменти підшлункової залози, їжа розбивається на маленькі складові і по ланцюжку відбуваються наступні процеси травлення", - йдеться у повідомленні.
Якщо людина погано жує їжу, то:
Нутриціолог каже, що для того, щоб їжа перетравлювалась правильно, необхідно жувати мінімум 30 разів. Тільки тоді, коли їжа перетворилась в однорідну масу без твердих грудочок, можна її ковтати.
Також під час їди увага людина має бути сконцентрована тільки не на тарілці, а не на перегляді фільму чи соціальних мережах.
До того ж мозок не може одночасно сприймати інформацію і давати сигнал підшлунковій залозі виробляти необхідні ферменти. Також при такому процесі не утворюється відповідна кислотність, яка повноцінно буде сприяти перетравленню їжі і засвоєнню необхідних нутрієнтів буде мінімальне.
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