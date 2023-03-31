Чому не варто залишати зарядку для телефона в розетці: три неочевидних причини

Три неочевидних причини

Додаткове споживання електроенергії

Багато хто переконаний, що якщо до зарядки не під'єднаний жоден пристрій, електроенергія до неї не надходить. Це абсолютно помилкове твердження. Розетка ніби отримує сигнал про те, що потрібна енергія та подає її.

Звісно, в набагато менших обсягах, проте в кінця місяця ваш рахунок за комірне може суттєво збільшитися саме через таку непомітну звичку.

Пожежна безпека

Більшість сучасних зарядних пристроїв розроблені так, аби не нашкодити під час використання. Проте регулярне перебування в розетці може призводити до перегрівання. Можливо, ви помічали, що коли зарядка довгий час у роботі, вона стає гарячою.

Крім того, ніхто не скасовував ймовірні "стрибки" напруги. Хороший зарядний пристрій повинен їх витримати, але гарантії цьому немає. У результаті може виникнути пожежа.

Скорочення терміну роботи зарядки

Через постійне перебування зарядного пристрою під дією напруги внутрішні конденсатори зношуються. З часом вони втратять можливість утримувати значну кількість електроенергії. Це своєю чергою знижує якість і швидкість заряджання телефону.

Зрештою вам просто доведеться замінити зарядний пристрій.