Чому варто забути про слово "давай" у своєму мовленні: як насправді казати правильно

Експерт вказав, що українці роблять помилку щодня, промовляючи слово "давай" - "давай зробимо", "давай підійду".

"Одразу до справи. Це калька з російської мови, яка не відповідає українським мовним нормам. Наказовий спосіб у нас має форму другої особи однини та першої особи множини", - пояснив Павло Мацьопа.

Він додав, що у першому випадку це - "читай", "працюй", а у другому - "читаймо", "працюймо".

Наприклад:

Давай зробимо це разом! - Зробімо це разом!

Давайте вже почнемо! - Почнімо вже!

Давай відпочинемо! - Відпочиньмо!

Давай заспіваємо! - Заспіваймо!

Давай зустрінемось завтра? - Зустріньмося завтра?

"Ці варіанти роблять мову природнішою та більш виразною. Вживання слова "давай" виправдано у тих випадках, коли воно керує іменником або виражає дозвіл чи заклик до конкретної дії", - підкреслює фахівець.

Наприклад:

Давайте ваші документи.

Давай руку.

Якщо на тебе хтось нападе - давай здачі.

"У таких конструкціях це не помилка, оскільки воно функціонує як заклик до дії, що не спонукає до спільного виконання, а лише просить виконати просту дію", - пояснює Павло Мацьопа.

Він радить керуватися такими правилами: