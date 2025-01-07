Почему стоит забыть о слове "давай" в своей речи: как на самом деле говорить правильно

Слово "давай" считается частью нашей речи и мы его используем ежедневно, во многих ситуациях и разговорах. Но никогда не задумываемся, что это огромная ошибка и на самом деле в украинском языке правильно говорить иначе.
Почему нужно выбросить из своей речи слово "давай" и как говорить правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тренера по ораторскому мастерству Павла Мацьопу в Instagram.
Эксперт указал, что украинцы делают ошибку ежедневно, произнося слово "давай" - "давай зробимо", "давай підійду".
"Сразу к делу. Это калька с русского языка, которая не соответствует украинским языковым нормам. Повелительное наклонение у нас имеет форму второго лица единственного числа и первого лица множественного числа", - пояснил Павел Мацьопа.
Он добавил, что в первом случае это - "читай", "працюй", а во втором - "читаймо", "працюймо".
Например:
"Эти варианты делают речь более естественной и выразительной. Употребление слова "давай" оправдано в тех случаях, когда оно управляет существительным или выражает разрешение, или призыв к конкретному действию", - подчеркивает специалист.
Например:
"В таких конструкциях это не ошибка, поскольку оно функционирует как призыв к действию, не побуждает к совместному выполнению, а лишь просит выполнить простое действие", - объясняет Павел Мацьопа.
Он советует руководствоваться такими правилами:
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