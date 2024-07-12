Чому не варто купувати iPhone зараз, а краще дочекатися нової моделі восени: розкрито головну причину

Коли чекати на анонс iPhone 16?

Може здатися, що iPhone 15 представили зовсім недавно, але час біжить уперед. Очікується, що iPhone 16 буде анонсовано на початку вересня. Які дні презентували iPhone за останні кілька років:

iPhone 15: 12 вересня 2023 року

iPhone 14: 7 вересня 2022 року

iPhone 13: 14 вересня 2021 року

iPhone 12: 13 жовтня 2020 року

iPhone 11: 10 вересня 2019 року

iPhone XS: 12 вересня 2018 року

На підставі цих дат очікується, що презентація iPhone 16 відбудеться у вівторок, 10 вересня. Замовлення на iPhone 16 можуть розпочатися 13 вересня, а реліз - 20 вересня.

Лінійка iPhone 16

Після випуску iPhone 16 Apple, швидше за все, припинить випуск iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, а також iPhone 13. Це означає, що лінійка iPhone виглядатиме так:

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14

iPhone 14 Plus

Apple Intelligence

На WWDC 2024 Apple представила Apple Intelligence - набір функцій штучного інтелекту, який почне впроваджуватись пізніше цього року. Apple Intelligence включає такі функції, як більш потужна Siri, Genmoji, ігрові майданчики для зображень (Image Playgrounds), інтеграцію ChatGPT і багато іншого.

Однак, функції Apple Intelligence будуть доступні лише на iPhone 15 Pro та пізніших моделях. Це означає, що iPhone 15 не підтримуватиме Apple Intelligence.

Очікується, що вся лінійка iPhone 16 буде оснащена процесором A18 та отримає додаткову оперативну пам'ять. Отже, ймовірно, що обидві лінійки iPhone 16 і iPhone 16 Pro підтримуватимуть Apple Intelligence, на відміну від поточного поділу в лінійці iPhone 15.

Купувати зараз чи чекати?

Очікування виходу iPhone 16 вигідне, навіть якщо в результаті ви зупинитеся на старішій моделі. Після запуску iPhone 16 ціни на старі iPhone (як у Apple, так і сторонніх продавців) впадуть. Серпень - найгірший місяць для покупки нового iPhone, незалежно від того, вибираєте ви останню версію чи ні.

Той факт, що iPhone 15 не підтримує Apple Intelligence, ще більше ускладнює його рекомендацію до покупки зараз. Apple ясно дала зрозуміти, що Apple Intelligence гратиме велику роль у майбутньому iPhone, тому купувати телефон, який не зможе скористатися цими функціями, не зовсім розумно.

Виняток із цієї поради - ситуація, коли вам потрібен телефон прямо зараз. Можливо, ваш старий зламався і вам потрібна заміна негайно. У такому разі iPhone 15 Pro - чудовий вибір.