Почему не стоит покупать iPhone сейчас, а лучше дождаться новой модели осенью: раскрыта главная причина

Когда ждать анонса iPhone 16?

Может показаться, что iPhone 15 представили совсем недавно, но время бежит вперед. Ожидается, что iPhone 16 будет анонсирован в начале сентября. В какие дни презентовали iPhone за последние несколько лет:

iPhone 15: 12 сентября 2023 год

iPhone 14: 7 сентября 2022 год

iPhone 13: 14 сентября 2021 год

iPhone 12: 13 октября 2020 год

iPhone 11: 10 сентября 2019 год

iPhone XS: 12 сентября 2018 год

Основываясь на этих датах, ожидается, что презентация iPhone 16 состоится во вторник, 10 сентября. Предзаказ на iPhone 16 могут начаться 13 сентября, а релиз - 20 сентября.

Линейка iPhone 16

После выпуска iPhone 16 Apple, скорее всего, прекратит выпуск iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также iPhone 13. Это означает, что линейка iPhone будет выглядеть следующим образом:

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14

iPhone 14 Plus

Apple Intelligence

На WWDC 2024 Apple представила Apple Intelligence - набор функций искусственного интеллекта, который начнет внедряться позже в этом году. Apple Intelligence включает в себя такие функции, как более мощная Siri, Genmoji, игровые площадки для изображений (Image Playgrounds), интеграцию ChatGPT и многое другое.

Однако, функции Apple Intelligence будут доступны только на iPhone 15 Pro и более поздних моделях. Это означает, что iPhone 15 не будет поддерживать Apple Intelligence.

Ожидается, что вся линейка iPhone 16 будет оснащена процессором A18 и получит дополнительную оперативную память. Следовательно, вероятно, что обе линейки iPhone 16 и iPhone 16 Pro будут поддерживать Apple Intelligence, в отличие от текущего разделения в линейке iPhone 15.

Покупать сейчас или ждать?

Ожидание выхода iPhone 16 выгодно, даже если в итоге вы остановитесь на более старой модели. После запуска iPhone 16 цены на старые iPhone (как у Apple, так и у сторонних продавцов) упадут. Август - худший месяц для покупки нового iPhone, независимо от того, выбираете ли вы последнюю версию или нет.

Тот факт, что iPhone 15 не поддерживает Apple Intelligence, еще больше усложняет его рекомендацию к покупке прямо сейчас. Apple ясно дала понять, что Apple Intelligence будет играть большую роль в будущем iPhone, поэтому покупать телефон, который не сможет воспользоваться этими функциями, не совсем разумно.

Исключение из этого совета - ситуация, когда вам нужен телефон прямо сейчас. Возможно, ваш старый сломался, и вам нужна замена немедленно. В таком случае iPhone 15 Pro - отличный выбор.