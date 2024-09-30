Чому на унітазі з'являються жовті патьоки: причини стійких забруднень

Білосніжна поверхня сантехніки тішить око, але лише до того часу, як на унітазі утворюються жовті патьоки. Окрім не естетичного вигляду, стійкі жовті плями нерідко супроводжуються неприємним запахом та погіршують змив.

Про те, чому на поверхні унітаза з'являються іржаві патьоки та як цьому запобігти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чому на унітазі з'являються жовті патьоки

Жовті плями часто з'являються у вашому унітазі через взаємодію води з керамікою. Коли вода витікає з чаші під час змиву, мінерали, що містяться в ній, повільно витравлюють поверхню.

Це створює маленькі дірочки, в яких забруднення починають накопичуватися, забарвлюючи чашу в жовтий колір. Крім цього, жовті патьоки можуть виникати й на інших поверхнях - наприклад, на ванній, раковині чи плитці.

Серед найбільш поширених причин появи патьоків наступні:

Застійна вода. Якщо довго не зливати воду в унітазі, в ній накопичується бруд та пил, що призводить до пожовтіння.

Якщо довго не зливати воду в унітазі, в ній накопичується бруд та пил, що призводить до пожовтіння. Ремонт каналізації. Внаслідок заміни елементів у водопровідну воду може потрапити іржа, яка залишає жовті патьоки.

Внаслідок заміни елементів у водопровідну воду може потрапити іржа, яка залишає жовті патьоки. Накопичення кальцію. Мінеральні відкладення з часом призводять до патьоків жовтого кольору.

Мінеральні відкладення з часом призводять до патьоків жовтого кольору. Дубильні речовини або залізо. Ці елементи, які можуть бути в водопровідній воді, спричиняють не лише утворення жовтих плям на унітазі, а й неприємний запах.

Ці елементи, які можуть бути в водопровідній воді, спричиняють не лише утворення жовтих плям на унітазі, а й неприємний запах. Іржа з труб туалету. Іржаві труби або деталі туалету можуть спричинити забруднення поверхні унітаза.

Іржаві труби або деталі туалету можуть спричинити забруднення поверхні унітаза. Ріст бактерій або плісняви. Бактерії добре розмножуються в вологому середовищі, провокуючи забруднення.

До причини утворення стійких жовтих патьоків на унітазі можна віднести і недостатнє прибирання - адже забруднення не зникає самостійно. Чистити унітаз рекомендують щонайменше щотижня.

Як почистити унітаз від жовтих патьоків

Спочатку змийте унітаз, щоб замінити жовту воду на свіжу. Якщо плями залишилися, спробуйте почистити поверхню одним зі способів.

Вимити з оцтом

Дистильований білий оцет часто використовується в прибиранні завдяки його кислотним і дезінфекційним властивостям. Щоб позбутися жовтих плям на унітазі, налийте кілька склянок білого оцту в унітаз і почистьте поверхню туалетною щіткою.

Щоб досягти ще більшої концентрації, намочіть кілька паперових рушників оцтом і прикладіть їх прямо на плями.

Помити з лимонним соком

Лимонний сік містить лимонну кислоту, яка також може допомогти видалити бруд. Проте дія лимонного соку слабша, аніж оцту.

Почистити пастою з соди та оцту

Оцтова кислота може розчинити мінеральні залишки, а сода відчищає бруд як м'який абразив. Тож ця паста часто ефективна для видалення жиру, бруду, плям і навіть цвілі.

Нанесіть пасту з соди та оцту на жовті плями на унітазі, залиште на кілька хвилин, а потім інтенсивно почистьте щіткою.

Обприскати перекисом водню

Перекис водню може замінити відбілювач і видалити жовті патьоки. Для цього розпиліть перекис водню на пляму і залиште на 10 хвилин. Також переконайтеся, що ванна кімната добре провітрена. Потім протріть пляму губкою і змийте перекис.

Помити з відбілювачем

Якщо плями не зникають, спробуйте використати відбілювач, змішавши його з водою у співвідношенні 1:32. Обережно вилийте розчин на плями та потріть забруднення щіткою. Використовуючи відбілювач, обов'язково провітрюйте приміщення.

Жовті плями в унітазі можуть виникати через проблеми з сантехнікою (ілюстративне фото: Freepik)

Потерти пемзою

Для видалення особливо стійких плям, наприклад, від іржавого водопроводу, може знадобитися пемза. Але використовувати пемзу необхідно з обережністю, щоб не пошкодити порцеляну. Обов'язково занурте камінець у воду, щоб пом'якшити камінь і запобігти подряпинам.

Дуже важливо розуміти, які засоби для чищення не можна змішувати. Наприклад, поєднання відбілювача з оцтом чи іншими речовинами може призвести до виділення смертельно небезпечного газу хлору. Крім цього, завжди читайте інструкції з безпеки на етикетках продуктів.

Як запобігти появі жовтих плям на унітазі

Щоб запобігти причині повторного виникнення жовтих плям в унітазі, слід точно встановити причину. Якщо це відбувається через стару сантехніку - ліпше її замінити, щоб також запобігти можливому протіканню.

Якщо плями виникають через жорстку воду, більш ефективним рішенням, окрім регулярного прибирання, є встановлення пом'якшувача води. До того ж не забувайте "спускати" воду після завершення ремонту протягом декількох хвилин.

У разі підозри, що причиною жовтих плям є розмноження бактерій, варто звернутися за діагностикою стану водопровідної води.