Чому тости не можна їсти гарячими: нутриціолог назвала причину

Приємно почати ранок зі сніданку, на який подаються хрусткі і ароматні хлібні тости. До шматочка підсмаженого хліба можна додати сир, ковбаску або намазати варенням. Однак, тости не можна їсти сильно підсмаженими та гарячими.

Про це повідомила нутриціолог Аліна Олійник в Instagram .

Чим корисний хліб

Для багатьох людей хліб є незамінним щоденним продуктом. Тому від нього відмовлятися не варто.

Як у свіжому, так і в запеченому вигляді, він корисний і необхідний організму.

Нутриціолог каже, що тости набагато корисніші для процесу травлення. Шлунок менше дратується після їх вживання, що особливо важливо при гастриті.

Однак, свіжоспечений хліб або гарячі тости в кишечнику можуть викликати бродіння, людину можуть турбувати здуття.

Тости не варто їсти гарячими

Всі продукти в яких є цукор і піддаються повторній термічній обробці - це продукти глікації, які погано впливають на колір шкіри.

За словами фахівця, гарячий хліб сам по собі не рекомендований для щоденного вживання і тим більше при хворобах ШКТ.

У тостах з білого хліба є акриламід. А у великій кількості така речовина накопичується в організмі, викликає рак ШКТ.

"Від гарячої обробки (при постійному споживанні) будуть виразки та гастрит", - йдеться у повідомленні.

Тому нутриціолог радить краще обирати зерновий хліб або темний для приготування тостів. Потрібно поставити таймер на мінімум, щоб хліб був теплим, а не просмаженим.

"Обирайте цільнозерновий хліб, і не лінуйтеся розвернути упаковку та почитати склад, щоб дійсно зрозуміти, що то цільнозерновий. Бо якщо на етикетці написано 20% борошна з цільного зерна, а решта вищого ґатунку, так такий хліб не цільнозерновий", - зазначила Аліна Олійник.

Також не варто забувати постійно чистити тостер та прибирати підсмажені крихти.