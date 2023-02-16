Почему тосты нельзя есть горячими: нутрициолог назвала причину
Приятно начать утро с завтрака, на который подаются хрустящие и ароматные тосты. К кусочку поджаренного хлеба можно добавить творог, колбаску или намазать вареньем. Однако тосты нельзя есть сильно поджаренными и горячими.
Об этом сообщила нутрициолог Алина Олейник в Instagram.
Чем полезен хлеб
Для многих людей хлеб является незаменимым ежедневным продуктом. Потому от него отказываться не стоит.
Как в свежем, так и в запеченном виде, он полезен и необходим организму.
Нутрициолог говорит, что тосты гораздо более полезны для процесса пищеварения. Желудок меньше раздражается после их употребления, что особенно важно при гастрите.
Однако свежеиспеченный хлеб или горячие тосты в кишечнике могут вызвать брожение, человека могут беспокоить вздутие.
Тосты не следует есть горячими
Все продукты в которых есть сахар и подвергаются повторной термической обработке - это продукты гликации, плохо влияющие на цвет кожи.
По словам специалиста, горячий хлеб сам по себе не рекомендован для ежедневного употребления и тем более при болезнях ЖКТ.
В тостах из белого хлеба есть акриламид. А в большом количестве такое вещество накапливается в организме, вызывает рак ЖКТ.
"От горячей обработки (при постоянном потреблении) будут язвы и гастрит", - говорится в сообщении.
Поэтому нутрициолог советует лучше выбирать зерновой хлеб или темный для приготовления тостов. Нужно поставить таймер на минимум, чтобы хлеб был теплым, а не прожаренным.
"Выбирайте цельнозерновой хлеб, и не ленитесь развернуть упаковку и почитать состав, чтобы действительно понять, что это цельнозерновой. Потому что если на этикетке написано 20% муки из цельного зерна, а остальные высшие сорта, так такой хлеб не цельнозерновой", - отметила Алина Олейник.
Также не следует забывать постоянно чистить тостер и убирать поджаренные крошки.
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