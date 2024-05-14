Чому наш телефон робить нас нещасними: причини та пояснення

Чому телефон може зробити нас нещасними

Смартфони та соціальні мережі є великою частиною нашого життя. Через їхню здатність викликати звикання відмовитись від постійного скролінгу важко. Водночас попри тимчасове задоволення і втечу від реальності, в перспективі ми можемо відчувати себе нещасними

Але ж як сильно використання телефону впливає на нас і наше життя. Він має вплив на мозок, механізм звикання, і способи боротьби з цією шкідливою звичкою.

Необмежене джерело дофаміну - як телефон викликає залежність зараз

Кожне сповіщення від додатка, як-от коментар під публікацією чи кумедний мем, викликає швидкий викид дофаміну в мозку. Цей гормон відповідає за те, що відоме як система винагороди, а також за підтримку нашого добробуту та підвищення мотивації.

Телефон дуже багатий на "тригери", а також пропонує миттєво задовольнити більшість наших потреб. Впродовж дня ми тягнемося до нього все частіше і частіше, щоб отримати швидке задоволення - так формується залежність.

Чому телефон може зробити нас нещасними (фото: Freepik)

Маленьке задоволення - велика проблема

Чим більше ми покладаємося на свій телефон, тим менше інші аспекти повсякденного життя приносять нам задоволення. Надмірне користування телефоном і соціальними мережами знижує тривалість нашої уваги, ускладнюючи не тільки концентрацію, але й відтермінування задоволення (вартість винагороди стає меншою, чим довше її чекаєш, відповідно задоволення, яке ми отримуємо від неї також зменшується).

В тривалій перспективі це може призвести до ангедонії (відсутність відчуття радості та задоволення), або тривожних розладів і депресії. Іноді важко зрозуміти, чи залежність від телефона існує, чи це просто нормальне користування гаджетами.

Наступні питання допоможуть вам це прояснити, але памʼятайте, вони не замінять візит до спеціаліста:

чи користуєтеся ви телефоном навіть замість іншої діяльності зустрічі з друзями, навчання тощо ?

наскільки суттєво телефон впливає на ваш настрій, наприклад, чи залежить ваше задоволення від кількості отриманих лайків ?

чи потрібно вам проводити в телефоні все більше і більше часу?

чи відчуваєте ви сильний психологічний дискомфорт, коли ви не можете користуватися своїм телефоном?

попри спроби, чи важко вам скоротити кількість часу, проведеного за використанням телефону?

Бережіть свій мозок

Навіть якщо ви відповіли "Так" на більшість питань, хороші новини є - все ще можна змінити. Спробуйте такі методи боротьби із залежністю:

Обмежте екранний час: Встановіть певний час протягом дня для користування телефоном (наприклад, одну годину) і намагайтеся його дотримуватися. Це допоможе відучити ваш мозок від постійного скролінгу

Обмежте фізичний доступ до програм/ телефону: Видаліть додатки, які забирають більшу частину екранного часу, або ж попросіть когось встановити на них пароль - це дозволить протистояти спокусі рефлекторно потягнутися до пристрою

Зменшіть привабливість пристрою: Встановіть чорно-білий режим екрана або видаліть непотрібні програми - це зменшить бажання користуватися телефоном через нудний вигляд. Це дозволить вам зосередитись на дійсно важливих справах

Пам'ятайте, що залежність від телефону така ж серйозна, як і будь-яка інша, і значно впливає на ваше здоровʼя та якість життя! Не соромтеся звернутись за допомогою - психотерапевти на pleso завжди готові вас вислухати