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Чому наш телефон робить нас нещасними: причини та пояснення

Чому телефон може зробити нас нещасними (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Телефон дуже впливає на наше життя, адже він постійно знаходиться у наших руках, і навіть, може зробити будь-кого нещасним.

Детальніше про це розповідає РБК- Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Pleso в Instagram.

Чому телефон може зробити нас нещасними 

Смартфони та соціальні мережі є великою частиною нашого життя. Через їхню здатність викликати звикання відмовитись від постійного скролінгу важко. Водночас попри тимчасове задоволення і втечу від реальності, в перспективі ми можемо відчувати себе нещасними 

Але ж як сильно використання телефону впливає на нас і наше життя. Він має вплив на мозок, механізм звикання, і способи боротьби з цією шкідливою звичкою.

Необмежене джерело дофаміну - як телефон викликає залежність зараз

Кожне сповіщення від додатка, як-от коментар під публікацією чи кумедний мем, викликає швидкий викид дофаміну в мозку. Цей гормон відповідає за те, що відоме як система винагороди, а також за підтримку нашого добробуту та підвищення мотивації. 

Телефон дуже багатий на "тригери", а також пропонує миттєво задовольнити більшість наших потреб. Впродовж дня ми тягнемося до нього все частіше і частіше, щоб отримати швидке задоволення - так формується залежність.

Чому телефон може зробити нас нещасними (фото: Freepik)

Маленьке задоволення - велика проблема

Чим більше ми покладаємося на свій телефон, тим менше інші аспекти повсякденного життя приносять нам задоволення. Надмірне користування телефоном і соціальними мережами знижує тривалість нашої уваги, ускладнюючи не тільки концентрацію, але й відтермінування задоволення (вартість винагороди стає меншою, чим довше її чекаєш, відповідно задоволення, яке ми отримуємо від неї також зменшується). 

В тривалій перспективі це може призвести до ангедонії (відсутність відчуття радості та задоволення), або тривожних розладів і депресії. Іноді важко зрозуміти, чи залежність від телефона існує, чи це просто нормальне користування гаджетами.

Наступні питання допоможуть вам це прояснити, але памʼятайте, вони не замінять візит до спеціаліста: 

  • чи користуєтеся ви телефоном навіть замість іншої діяльності зустрічі з друзями, навчання тощо ?
  • наскільки суттєво телефон впливає на ваш настрій, наприклад, чи залежить ваше задоволення від кількості отриманих лайків ?
  • чи потрібно вам проводити в телефоні все більше і більше часу?
  • чи відчуваєте ви сильний психологічний дискомфорт, коли ви не можете користуватися своїм телефоном?
  • попри спроби, чи важко вам скоротити кількість часу, проведеного за використанням телефону?

Бережіть свій мозок

Навіть якщо ви відповіли "Так" на більшість питань, хороші новини є - все ще можна змінити. Спробуйте такі методи боротьби із залежністю: 

Обмежте екранний час: Встановіть певний час протягом дня для користування телефоном (наприклад, одну годину) і намагайтеся його дотримуватися. Це допоможе відучити ваш мозок від постійного скролінгу

Обмежте фізичний доступ до програм/ телефону: Видаліть додатки, які забирають більшу частину екранного часу, або ж попросіть когось встановити на них пароль - це дозволить протистояти спокусі рефлекторно потягнутися до пристрою

Зменшіть привабливість пристрою: Встановіть чорно-білий режим екрана або видаліть непотрібні програми - це зменшить бажання користуватися телефоном через нудний вигляд. Це дозволить вам зосередитись на дійсно важливих справах

Пам'ятайте, що залежність від телефону така ж серйозна, як і будь-яка інша, і значно впливає на ваше здоровʼя та якість життя! Не соромтеся звернутись за допомогою - психотерапевти на pleso завжди готові вас вислухати

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