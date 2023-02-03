Чому спати з котом чи собакою - це погана ідея: про це ви могли не знати

Чи небезпечно спати з кішкою або собакою в ліжку?

Звичайно, перебування поруч із собакою або кішкою може значно покращити ваш настрій. Але ви будете здивовані, дізнавшись, що спільне ліжко з вашим вихованцем має не лише переваги.

Як і новонароджені, домашні тварини можуть розбудити вас уночі та порушити ваш сон. Якщо у вас вже є чотирилапий друг або ви плануєте його завести, подумайте про те, щоб знайти для нього постійне місце для відпочинку, не порушуючи спокійний сон. Справа в тому, що деякі домашні тварини дуже активні вночі і тому можуть будити вас кілька разів.

Власники цуценят можуть підтвердити це: вони можуть прагнути вашої уваги, тому що їм нудно або зголодніли. Так само деякі собаки можуть не давати вам спати ночами через своє гучне хропіння. Якщо ви чуйно спите, краще не тримати вихованця у спальні.

Якщо шум з вулиці потурбує собаку - він може почати голосно гавкати. Буває, що тварина несподівано прокидається і через рефлекс може випадково вкусити вас. Також у деяких вихованців є воші або блохи, які можуть проникнути у ліжко.

Чому коти люблять спати у ліжку?

Коти дуже люблять спати. Незважаючи на свою відому байдужість, коти люблять своїх господарів майже так само сильно, як і собаки. Хоча вони іноді здаються гордовитими і відстороненими, сон у вашому ліжку - це їхній спосіб висловити свою прихильність і дати вам зрозуміти, що вони цінують вашу компанію. Кошенята люблять спати з людиною.

Також кішці подобається спати з вами, тому що це місце заспокоює її. Тварини, як правило, найбільш уразливі під час сну. Для власної безпеки ваша кішка може віддати перевагу спати з вами. Якщо вона приєднається до вас у ліжку, вона заспокоюється та оберігає вас.