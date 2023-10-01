Чому "скаче" тиск і як такий стан негативно впливає на органи

Важливим показником здоров'я є артеріальний тиск. При завищеному або заниженому тиску погіршується стан організму та відбувається шкода на інші органи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти Zdorovishi razom в Instagram .

Чому "скаче" тиск

Основним фактором є схильність до гіпертонії, на який впливають стрес, зміна погоди.

При стресі людина відчуває сильні емоції, через спазми може різко збільшитися тиск. Зміна погоди теж позначається стрибками тиску.

Щоб запобігти підвищенню тиску, гіпертонікам слід приймати препарати для підтримки його на необхідному рівні. При цьому призначати якісь препарати, визначати дозування може лише лікар.

Нормальний рівень тиску допомагає забезпечити правильну циркуляцію крові та доставлення кисню й поживних речовин до всіх органів - що визначає нашу життєдіяльність.

Однак, порушений рівень артеріальний тиск може негативно впливати і на інші органи.

Серце та артерії

Фахівці кажуть, що занадто високий артеріальний тиск може негативно впливати на роботу серця, збільшуючи ризик розвитку хвороб серця та судин.

Мозок і нервова система

Здоровий тиск є важливим для нормальної роботи нервової системи та мозку.

Важливо пам'ятати, що низький тиск може спричинити запаморочення та слабкість, а високий - головний біль та нервовість.

Кісткова система

Високий кров’яний тиск може спричинити розвиток остеопорозу.

Очі

Якщо у вас тривалий високий кров’яний тиск, то це може призвести до порушення кровообігу та пошкодження дрібних кровоносних судин у ваших очах, знижуючи гостроту зору.

Репродуктивна система

Менше надходження крові до статевих органів може спричинити еректильну дисфункцію у чоловіків і зниження статевого потягу в жінок.

Тому важливо дотримуватися здорових звичок, щоб підтримувати нормальний артеріальний тиск. А саме регулярна фізична активність, збалансоване харчування, відмова від негативних звичок - допомагає зберегти здоровий артеріальний тиск.

Норми артеріального тиску

В артеріальному тиску виділяють два показники:

систолічний тиск (верхній) - показує силу впливу на стінки артерій під час викиду крові серцем

діастолічний тиск (нижній) - відображає опір периферичних судин

Артеріальний тиск вимірюється в міліметрах ртутного стовпа (мм рт. ст.). При цьому, першим вказується значення систолічного тиску, а другим - діастолічного.

Рівні нормального артеріального тиску: