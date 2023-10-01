Почему "скачет" давление и как такое состояние негативно влияет на органы
Важным показателем здоровья является артериальное давление. При повышенном или заниженном давлении ухудшается состояние организма и происходит вред на другие органы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост медицинского сообщества Zdorovishi razom в Instagram.
Почему "скачет" давление
Основным фактором является склонность к гипертонии, на который влияют стресс, изменение погоды.
При стрессе человек испытывает сильные эмоции, из-за спазмов может резко увеличиться давление. Смена погоды тоже обозначается скачками давления.
Чтобы предотвратить повышение давления, гипертоникам следует принимать препараты для поддержания его на необходимом уровне. При этом назначать какие-либо препараты, определять дозировку может только врач.
Нормальный уровень давления помогает обеспечить правильную циркуляцию крови и доставку кислорода и питательных веществ ко всем органам - что определяет нашу жизнедеятельность.
Однако нарушенный уровень артериального давления может негативно влиять и на другие органы.
Сердце и артерии
Специалисты говорят, что слишком высокое артериальное давление может негативно влиять на работу сердца, увеличивая риск развития болезней сердца и сосудов.
Мозг и нервная система
Здоровое давление важно для нормальной работы нервной системы и мозга.
Важно помнить, что низкое давление может вызвать головокружение и слабость, а высокое - головную боль и нервозность.
Костная система
Высокое кровяное давление может вызвать развитие остеопороза.
Глаза
Если у вас длительное время высокое кровяное давление, это может привести к нарушению кровообращения и повреждению мелких кровеносных сосудов в ваших глазах, снижая остроту зрения.
Репродуктивная система
Меньшее поступление крови в половые органы может вызвать эректильную дисфункцию у мужчин и снижение полового влечения у женщин.
Поэтому важно соблюдать здоровые привычки, чтобы поддерживать нормальное артериальное давление. А именно регулярная физическая активность, сбалансированное питание, отказ от негативных привычек - помогает сохранить здоровое артериальное давление.
Нормы артериального давления
В артериальном давлении выделяют два показателя:
- систолическое давление (верхнее) - показывает силу воздействия на стенки артерий во время выброса крови сердцем
- диастолическое давление (нижнее) - отражает сопротивление периферических сосудов
Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). При этом первым указывается значение систолического давления, а вторым - диастолического.
Уровни нормального артериального давления:
- оптимальное давление, при котором верхнее давление составляет не более 120 мм рт. ст., а диастолический - менее 80 мм рт. ст.
- нормальное артериальное давление - это давление в диапазоне 120-129 мм рт. ст. (систолическое) и 80-84 мм рт. ст. (диастолический)
- повышенное нормальное давление - систолическое давление составляет 130-139 мм рт. ст., а диастолическое - 85-89 мм рт. ст.
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