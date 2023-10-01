Почему "скачет" давление и как такое состояние негативно влияет на органы

Важным показателем здоровья является артериальное давление. При повышенном или заниженном давлении ухудшается состояние организма и происходит вред на другие органы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост медицинского сообщества Zdorovishi razom в Instagram .

Почему "скачет" давление

Основным фактором является склонность к гипертонии, на который влияют стресс, изменение погоды.

При стрессе человек испытывает сильные эмоции, из-за спазмов может резко увеличиться давление. Смена погоды тоже обозначается скачками давления.

Чтобы предотвратить повышение давления, гипертоникам следует принимать препараты для поддержания его на необходимом уровне. При этом назначать какие-либо препараты, определять дозировку может только врач.

Нормальный уровень давления помогает обеспечить правильную циркуляцию крови и доставку кислорода и питательных веществ ко всем органам - что определяет нашу жизнедеятельность.

Однако нарушенный уровень артериального давления может негативно влиять и на другие органы.

Сердце и артерии

Специалисты говорят, что слишком высокое артериальное давление может негативно влиять на работу сердца, увеличивая риск развития болезней сердца и сосудов.

Мозг и нервная система

Здоровое давление важно для нормальной работы нервной системы и мозга.

Важно помнить, что низкое давление может вызвать головокружение и слабость, а высокое - головную боль и нервозность.

Костная система

Высокое кровяное давление может вызвать развитие остеопороза.

Глаза

Если у вас длительное время высокое кровяное давление, это может привести к нарушению кровообращения и повреждению мелких кровеносных сосудов в ваших глазах, снижая остроту зрения.

Репродуктивная система

Меньшее поступление крови в половые органы может вызвать эректильную дисфункцию у мужчин и снижение полового влечения у женщин.

Поэтому важно соблюдать здоровые привычки, чтобы поддерживать нормальное артериальное давление. А именно регулярная физическая активность, сбалансированное питание, отказ от негативных привычек - помогает сохранить здоровое артериальное давление.

Нормы артериального давления

В артериальном давлении выделяют два показателя:

систолическое давление (верхнее) - показывает силу воздействия на стенки артерий во время выброса крови сердцем

диастолическое давление (нижнее) - отражает сопротивление периферических сосудов

Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). При этом первым указывается значение систолического давления, а вторым - диастолического.

Уровни нормального артериального давления: